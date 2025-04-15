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В Евросоюзе выступили с угрозами в адрес Вучича, пишет Financial Times - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В Евросоюзе выступили с угрозами в адрес Вучича, пишет Financial Times
В Евросоюзе выступили с угрозами в адрес Вучича, пишет Financial Times - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Евросоюзе выступили с угрозами в адрес Вучича, пишет Financial Times
Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T21:11+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может помешать вступлению Сербии в Евросоюз, пишет газета Financial Times. Ранее президент Сербии сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года. "Европейские столицы предупредили сербского лидера, что посещение... парада в Москве на Красной площади может подорвать вступление страны в ЕС... Европейские чиновники вчера предупредили Вучича, что посещение парада... нарушит критерии для вступления", - говорится в материале газеты. Газета также отмечает, что канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что последствием посещения Вучичем парада может стать "невступление в Европейский союз". "Нам нужно сделать так, чтобы они поняли, что за определенные решения придется заплатить высокую цену", - сказал Всевиов. Об угрозе со стороны ЕС заблокировать вступление Сербии в блок за посещение парада в Москве также написала газета Telegraph. Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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Политика, ЕС, 9 мая, МОСКВА
21:11 15.04.2025
 
В Евросоюзе выступили с угрозами в адрес Вучича, пишет Financial Times

FT: в ЕС грозят отказать Сербии во вступлении, если Вучич посетит Москву на 9 мая

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может помешать вступлению Сербии в Евросоюз, пишет газета Financial Times.
Ранее президент Сербии сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.
"Европейские столицы предупредили сербского лидера, что посещение... парада в Москве на Красной площади может подорвать вступление страны в ЕС... Европейские чиновники вчера предупредили Вучича, что посещение парада... нарушит критерии для вступления", - говорится в материале газеты.
Газета также отмечает, что канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что последствием посещения Вучичем парада может стать "невступление в Европейский союз".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо ответил на предупреждение Каллас об участии в параде 9 мая в Москве
19:16
"Нам нужно сделать так, чтобы они поняли, что за определенные решения придется заплатить высокую цену", - сказал Всевиов.
Об угрозе со стороны ЕС заблокировать вступление Сербии в блок за посещение парада в Москве также написала газета Telegraph.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
 
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