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Уиткофф заявил о возможности придать новую форму отношениям России и США

Уиткофф заявил о возможности придать новую форму отношениям России и США - 15.04.2025, ПРАЙМ

Уиткофф заявил о возможности придать новую форму отношениям России и США

Приводится уточнение в цитате (второй абзац), добавлен бэкграунд. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T05:26+0300

2025-04-15T05:26+0300

2025-04-15T05:26+0300

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Приводится уточнение в цитате (второй абзац), добавлен бэкграунд. ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. "Потенциал придать новую форму отношениям РФ и США через некоторые привлекательные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнерства ведут к стабильности", - сказал Уиткофф в интервью Fox News. Так он ответил на вопрос о деталях переговоров по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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