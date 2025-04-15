https://1prime.ru/20250415/ukraina-856697674.html

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - 15.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней,... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T12:36+0300

2025-04-15T12:36+0300

2025-04-15T12:36+0300

украина

владимир зеленский

рада

военное положение

мобилизация на украине

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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней, сообщает во вторник телеканал "Общественное". Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Верховная рада Украины продлит военное положение уже 15-18 апреля. "Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения на Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Оба документа датированы 15 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным "Общественного", согласно законопроектам, военное положение и мобилизация должны быть продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.

https://1prime.ru/20250415/zelenskiy-856691037.html

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украина, владимир зеленский, рада, военное положение, мобилизация на украине