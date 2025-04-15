https://1prime.ru/20250415/ukraina-856697674.html
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - 15.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T12:36+0300
2025-04-15T12:36+0300
2025-04-15T12:36+0300
украина
владимир зеленский
рада
военное положение
мобилизация на украине
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней, сообщает во вторник телеканал "Общественное". Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Верховная рада Украины продлит военное положение уже 15-18 апреля. "Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения на Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Оба документа датированы 15 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным "Общественного", согласно законопроектам, военное положение и мобилизация должны быть продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
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украина, владимир зеленский, рада, военное положение, мобилизация на украине
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, военное положение, мобилизация на Украине
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский подал в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней, сообщает во вторник телеканал "Общественное".
Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Верховная рада Украины продлит военное положение уже 15-18 апреля.
"Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения на Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Оба документа датированы 15 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По данным "Общественного", согласно законопроектам, военное положение и мобилизация должны быть продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
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