https://1prime.ru/20250415/ukraina-856700041.html

На Украине создадут систему контроля военных закупок, как в странах НАТО

На Украине создадут систему контроля военных закупок, как в странах НАТО - 15.04.2025, ПРАЙМ

На Украине создадут систему контроля военных закупок, как в странах НАТО

Кабмин Украины принял постановление, согласно которому в стране запускается создание системы контроля военных закупок, как в странах НАТО, сообщил депутат Рады... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T13:31+0300

2025-04-15T13:31+0300

2025-04-15T13:31+0300

вооружения

украина

нато

всу

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Кабмин Украины принял постановление, согласно которому в стране запускается создание системы контроля военных закупок, как в странах НАТО, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*."Правительство создает систему контроля качества в сфере оборонных закупок, как в странах НАТО. Кабмин согласовал постановление, которое запускает государственное гарантирование качества товаров, работ и услуг оборонного назначения. Что это значит? Теперь будет четко прописано, как именно проверяется качество оружия, техники, снаряжения и других товаров, которые закупаются для армии", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Издание "Украинская правда 10 марта писало, что украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного. В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Телеканал ТСН сообщал, что украинские военнослужащие жаловались на некачественную партию мин калибра 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибра 82 миллиметра.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250415/peskov-856699283.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, всу, рада