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На Украине создадут систему контроля военных закупок, как в странах НАТО
На Украине создадут систему контроля военных закупок, как в странах НАТО - 15.04.2025, ПРАЙМ
На Украине создадут систему контроля военных закупок, как в странах НАТО
Кабмин Украины принял постановление, согласно которому в стране запускается создание системы контроля военных закупок, как в странах НАТО, сообщил депутат Рады... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:31+0300
2025-04-15T13:31+0300
2025-04-15T13:31+0300
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Кабмин Украины принял постановление, согласно которому в стране запускается создание системы контроля военных закупок, как в странах НАТО, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*."Правительство создает систему контроля качества в сфере оборонных закупок, как в странах НАТО. Кабмин согласовал постановление, которое запускает государственное гарантирование качества товаров, работ и услуг оборонного назначения. Что это значит? Теперь будет четко прописано, как именно проверяется качество оружия, техники, снаряжения и других товаров, которые закупаются для армии", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Издание "Украинская правда 10 марта писало, что украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного. В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Телеканал ТСН сообщал, что украинские военнослужащие жаловались на некачественную партию мин калибра 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибра 82 миллиметра.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Вооружения, УКРАИНА, НАТО, ВСУ, Рада
На Украине создадут систему контроля военных закупок, как в странах НАТО
Депутат Рады Гончаренко*: на Украине запустят систему контроля военных закупок
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Кабмин Украины принял постановление, согласно которому в стране запускается создание системы контроля военных закупок, как в странах НАТО, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"Правительство создает систему контроля качества в сфере оборонных закупок, как в странах НАТО. Кабмин согласовал постановление, которое запускает государственное гарантирование качества товаров, работ и услуг оборонного назначения. Что это значит? Теперь будет четко прописано, как именно проверяется качество оружия, техники, снаряжения и других товаров, которые закупаются для армии", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Издание "Украинская правда 10 марта писало, что украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного.
В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Телеканал ТСН сообщал, что украинские военнослужащие жаловались на некачественную партию мин калибра 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибра 82 миллиметра.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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