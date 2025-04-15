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"Победный плевок". Депутат Рады не доволен продлением военного положения

"Победный плевок". Депутат Рады не доволен продлением военного положения - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Победный плевок". Депутат Рады не доволен продлением военного положения

Продление военного положения на Украине, инициированное Владимиром Зеленским, стало своего рода плевком не только в сторону президента США Дональда Трампа, но и | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T15:45+0300

2025-04-15T15:45+0300

2025-04-15T15:45+0300

политика

украина

владимир зеленский

рада

военное положение

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Продление военного положения на Украине, инициированное Владимиром Зеленским, стало своего рода плевком не только в сторону президента США Дональда Трампа, но и международных лидеров, участвующих в мирных переговорах. Такое мнение выразил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.По информации телеканала "Общественное", Зеленский во вторник направил в Верховную раду законопроекты, предполагающие продление действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней — начиная с 9 мая."Я бы назвал это так: "победный плевок". Плевок не только в сторону Трампа, но уже и в большую переговорную группу — лидеров стран, которые участвуют в процессе достижения мира. Общей мировой командой "за мир", назовем ее так, было принято решение об остановке боевых действий, непродлении военного положения и мобилизации с 9 мая и проведении выборов примерно 10 августа", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Депутат также выразил мнение, что для Зеленского продление военного положения — это возможность хотя бы на некоторое время сохранить свою власть и выполнить обязательства, необходимые для обеспечения собственного будущего после завершения политической карьеры.Он добавил, что подобное решение направлено на то, чтобы успокоить сторонников продолжения боевых действий, а также на удержать рядовых граждан от паники и побегов. Дмитрук считает, что в результате таких действий Украина продолжит терять как людей, так и территории.Кроме того, он выразил уверенность в том, что крах нынешнего режима неизбежен, и исход для страны лишь становится всё более трагичным. Он предположил, что после ухода Зеленского Украину, вероятнее всего, ждёт временное правительство и новый формат в изменённых территориальных границах.Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на территории Украины в феврале 2022 года. С тех пор они продлевались каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила срок действия военного положения с 8 февраля по 9 мая.

https://1prime.ru/20250415/zelenskiy-856700361.html

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украина, владимир зеленский, рада, военное положение, сша, дональд трамп