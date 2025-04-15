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Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут

Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут - 15.04.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит слабо растут во вторник, свидетельствуют данные торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T14:55+0300

2025-04-15T14:55+0300

2025-04-15T14:55+0300

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уолл-стрит

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит слабо растут во вторник, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,01%, до 40 744 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,08%, до 18 950,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 5 442,5 пункта. "Общий настрой рынка направлен на деэскалацию", - комментирует ситуацию на рынках глава отдела трейдинга La Financiere de L'Echiquier в Париже Дэвид Крук (David Kruk), мнение которого передает агентство Блумберг. Аналитик добавляет, что рынок занимает выжидательную позицию, прежде чем принимать решения. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобили и запчасти, сообщает агентство Блумберг. Инвесторы также оценивают поступающие корпоративные новости. Так, бумаги Bank of America растут в цене на 2,4% на предторгах. Ранее во вторник компания сообщила о росте квартальной выручки за вычетом процентных расходов до 27,366 миллиарда долларов, что на 6% выше год к году.

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