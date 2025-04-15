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Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут - 15.04.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит слабо растут во вторник, свидетельствуют данные торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
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2025-04-15T14:55+0300
экономика
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит слабо растут во вторник, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,01%, до 40 744 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,08%, до 18 950,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,03%, до 5 442,5 пункта. "Общий настрой рынка направлен на деэскалацию", - комментирует ситуацию на рынках глава отдела трейдинга La Financiere de L'Echiquier в Париже Дэвид Крук (David Kruk), мнение которого передает агентство Блумберг. Аналитик добавляет, что рынок занимает выжидательную позицию, прежде чем принимать решения. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобили и запчасти, сообщает агентство Блумберг. Инвесторы также оценивают поступающие корпоративные новости. Так, бумаги Bank of America растут в цене на 2,4% на предторгах. Ранее во вторник компания сообщила о росте квартальной выручки за вычетом процентных расходов до 27,366 миллиарда долларов, что на 6% выше год к году.
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынки, bank of america, nasdaq composite, сша
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынки, Bank of America, Nasdaq Composite, США
14:55 15.04.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит слабо растут во вторник

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит слабо растут во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,01%, до 40 744 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,08%, до 18 950,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 5 442,5 пункта.
"Общий настрой рынка направлен на деэскалацию", - комментирует ситуацию на рынках глава отдела трейдинга La Financiere de L'Echiquier в Париже Дэвид Крук (David Kruk), мнение которого передает агентство Блумберг.
Аналитик добавляет, что рынок занимает выжидательную позицию, прежде чем принимать решения.
Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность временных исключений из тарифов на импорт автомобили и запчасти, сообщает агентство Блумберг.
Инвесторы также оценивают поступающие корпоративные новости. Так, бумаги Bank of America растут в цене на 2,4% на предторгах. Ранее во вторник компания сообщила о росте квартальной выручки за вычетом процентных расходов до 27,366 миллиарда долларов, что на 6% выше год к году.
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