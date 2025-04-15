https://1prime.ru/20250415/uregulirovanie-856716291.html

"Собраться с духом". В Европе пришли к страшному выводу по Украине

"Собраться с духом". В Европе пришли к страшному выводу по Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Собраться с духом". В Европе пришли к страшному выводу по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен как можно быстрее признать, что до тех пор, пока Владимир Зеленский находится у власти, достичь мира на... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T23:27+0300

2025-04-15T23:27+0300

2025-04-15T23:27+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

украина

урегулирование

экспертное мнение

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен как можно быстрее признать, что до тех пор, пока Владимир Зеленский находится у власти, достичь мира на Украине не получится. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.В частности, он написал: "Чем больше времени потребуется Трампу, чтобы собраться с духом и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться убийства".Ранее глава Белого дома, комментируя процесс урегулирования украинского конфликта, заявил, что все идет хорошо, добавив, что в ближайшее время появятся сообщения по этому поводу.В начале 2025 года президент РФ Владимир Путин отметил, что российское руководство еще в 2022 году получила от Киева сигнал, что Украина будет воевать до последнего украинца.

https://1prime.ru/20250415/ukraina-856697674.html

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дональд трамп, владимир зеленский, украина, урегулирование, экспертное мнение