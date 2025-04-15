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"Собраться с духом". В Европе пришли к страшному выводу по Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ
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"Собраться с духом". В Европе пришли к страшному выводу по Украине
"Собраться с духом". В Европе пришли к страшному выводу по Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Собраться с духом". В Европе пришли к страшному выводу по Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен как можно быстрее признать, что до тех пор, пока Владимир Зеленский находится у власти, достичь мира на... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T23:27+0300
2025-04-15T23:27+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
украина
урегулирование
экспертное мнение
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен как можно быстрее признать, что до тех пор, пока Владимир Зеленский находится у власти, достичь мира на Украине не получится. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.В частности, он написал: "Чем больше времени потребуется Трампу, чтобы собраться с духом и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться убийства".Ранее глава Белого дома, комментируя процесс урегулирования украинского конфликта, заявил, что все идет хорошо, добавив, что в ближайшее время появятся сообщения по этому поводу.В начале 2025 года президент РФ Владимир Путин отметил, что российское руководство еще в 2022 году получила от Киева сигнал, что Украина будет воевать до последнего украинца.
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дональд трамп, владимир зеленский, украина, урегулирование, экспертное мнение
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, УКРАИНА, урегулирование, экспертное мнение
23:27 15.04.2025
 
"Собраться с духом". В Европе пришли к страшному выводу по Украине

Профессор Малинен: при Зеленском мир на Украине невозможен

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен как можно быстрее признать, что до тех пор, пока Владимир Зеленский находится у власти, достичь мира на Украине не получится. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
В частности, он написал: "Чем больше времени потребуется Трампу, чтобы собраться с духом и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться убийства".
Ранее глава Белого дома, комментируя процесс урегулирования украинского конфликта, заявил, что все идет хорошо, добавив, что в ближайшее время появятся сообщения по этому поводу.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Вчера, 12:36
В начале 2025 года президент РФ Владимир Путин отметил, что российское руководство еще в 2022 году получила от Киева сигнал, что Украина будет воевать до последнего украинца.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийУКРАИНАурегулированиеэкспертное мнение
 
 
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