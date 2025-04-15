https://1prime.ru/20250415/valyuta-856709356.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 апреля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 апреля - 15.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 апреля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,34 копейки, до 11,164 рубля, доллара - на 46,68 копейки, до 82,3003 рубля, евро - на... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T17:58+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,34 копейки, до 11,164 рубля, доллара - на 46,68 копейки, до 82,3003 рубля, евро - на 47,91 копейки, до 93,6844 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар сша, евро, банк россии, рынки, финансы
Экономика, юань, Доллар США, евро, Банк России, Рынки, Финансы
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 апреля
Официальный курс юаня на среду - 11,16 рубля, доллара - 82,3 рубля, евро - 93,68 рубля
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,34 копейки, до 11,164 рубля, доллара - на 46,68 копейки, до 82,3003 рубля, евро - на 47,91 копейки, до 93,6844 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Bloomberg отметило сильное укрепление рубля к доллару