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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене - 15.04.2025, ПРАЙМ

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Стоимость доллара растет по отношению к евро и снижается к иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T18:11+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и снижается к иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,1328 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1353 доллара за евро, курс доллара к иене - до 142,79 иены со 142,96 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 99,82 пункта.Трейдеры во вторник обратили внимание на европейскую макростатистику. Так, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал максимальными с марта 2022 года темпами - до минус 14 пунктов с 51,6 пункта в марте.В среду станут известны окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.Также будет опубликована статистика о промышленном производстве в США, объем которого в марте, согласно ожиданиям, снизился на 0,2% к февралю.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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