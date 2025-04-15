https://1prime.ru/20250415/vengriya-856692196.html

Венгрия все еще блокирует процесс вступления Украины в ЕС, заявили в Польше

Венгрия все еще блокирует процесс вступления Украины в ЕС, заявили в Польше - 15.04.2025, ПРАЙМ

Венгрия все еще блокирует процесс вступления Украины в ЕС, заявили в Польше

Венгрия продолжает блокировать начало процесса вступления Украины в Европейский союз, заявил в эфире Польского радио глава МИД Польши Радослав Сикорский,... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:15+0300

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2025-04-15T11:15+0300

политика

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ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. Венгрия продолжает блокировать начало процесса вступления Украины в Европейский союз, заявил в эфире Польского радио глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя итоги неформальной встречи в Люксембурге. Отвечая на вопрос о возможности начала такого процесса в период текущего председательства Польши в ЕС, Сикорский отметил, что "пока Венгрия наложила вето как в этом вопросе (относительно вступления Украины в ЕС), так и в вопросе почти 7 миллиардов евро, которые государства-члены должны получить из Европейского фонда мира за поставку военной техники, которую Украина уже получила". По словам Сикорского, "Венгрия мотивирует это постулатами в области уважения прав нацменьшинств". Как указал министр, Будапешт говорит, что выступает за мир, принимая версию о капитуляции Украины. "Это критикуется другими странами ЕС", - сказал он. "Вето сложно обойти", - резюмировал он. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://1prime.ru/20250414/vengriya-856663746.html

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украина, венгрия, польша, радослав сикорский, виктор орбан, ес, европейский фонд мира