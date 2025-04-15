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Венгрия все еще блокирует процесс вступления Украины в ЕС, заявили в Польше - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Венгрия все еще блокирует процесс вступления Украины в ЕС, заявили в Польше
Венгрия все еще блокирует процесс вступления Украины в ЕС, заявили в Польше - 15.04.2025, ПРАЙМ
Венгрия все еще блокирует процесс вступления Украины в ЕС, заявили в Польше
Венгрия продолжает блокировать начало процесса вступления Украины в Европейский союз, заявил в эфире Польского радио глава МИД Польши Радослав Сикорский,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:15+0300
2025-04-15T11:15+0300
политика
украина
венгрия
польша
радослав сикорский
виктор орбан
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ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. Венгрия продолжает блокировать начало процесса вступления Украины в Европейский союз, заявил в эфире Польского радио глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя итоги неформальной встречи в Люксембурге. Отвечая на вопрос о возможности начала такого процесса в период текущего председательства Польши в ЕС, Сикорский отметил, что "пока Венгрия наложила вето как в этом вопросе (относительно вступления Украины в ЕС), так и в вопросе почти 7 миллиардов евро, которые государства-члены должны получить из Европейского фонда мира за поставку военной техники, которую Украина уже получила". По словам Сикорского, "Венгрия мотивирует это постулатами в области уважения прав нацменьшинств". Как указал министр, Будапешт говорит, что выступает за мир, принимая версию о капитуляции Украины. "Это критикуется другими странами ЕС", - сказал он. "Вето сложно обойти", - резюмировал он. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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украина, венгрия, польша, радослав сикорский, виктор орбан, ес, европейский фонд мира
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, Виктор Орбан, ЕС, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА
11:15 15.04.2025
 
Венгрия все еще блокирует процесс вступления Украины в ЕС, заявили в Польше

Глава МИД Польши: Венгрия продолжает блокировать начало вступления Украины в ЕС

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. Венгрия продолжает блокировать начало процесса вступления Украины в Европейский союз, заявил в эфире Польского радио глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя итоги неформальной встречи в Люксембурге.
Отвечая на вопрос о возможности начала такого процесса в период текущего председательства Польши в ЕС, Сикорский отметил, что "пока Венгрия наложила вето как в этом вопросе (относительно вступления Украины в ЕС), так и в вопросе почти 7 миллиардов евро, которые государства-члены должны получить из Европейского фонда мира за поставку военной техники, которую Украина уже получила".
По словам Сикорского, "Венгрия мотивирует это постулатами в области уважения прав нацменьшинств". Как указал министр, Будапешт говорит, что выступает за мир, принимая версию о капитуляции Украины. "Это критикуется другими странами ЕС", - сказал он.
"Вето сложно обойти", - резюмировал он.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
В Венгрии сочли "красной линией" отправку военных советников ЕС на Украину
Вчера, 15:01
 
ПолитикаУКРАИНАВЕНГРИЯПОЛЬШАРадослав СикорскийВиктор ОрбанЕСЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА
 
 
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