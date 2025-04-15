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Вице-президент США назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Вице-президент США назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США
Вице-президент США назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США - 15.04.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "непродуктивной риторикой" и "абсурдом" выпады Владимира Зеленского в адрес США после слов о том, что Штаты более тепло... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:30+0300
2025-04-15T10:30+0300
политика
общество
сша
москва
украина
владимир зеленский
джей ди вэнс
дональд трамп
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "непродуктивной риторикой" и "абсурдом" выпады Владимира Зеленского в адрес США после слов о том, что Штаты более тепло разговаривают с Россией, чем с Украиной. Ранее в ходе интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева. "Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому – ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских… это очевидно непродуктивно", - заявил Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd. Он отметил, что необходимо понимать, где проходят стратегические "красные линии" для обеих сторон конфликта.
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общество , сша, москва, украина, владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп
Политика, Общество , США, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
10:30 15.04.2025
 
Вице-президент США назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США

Вице-президент США Вэнс назвал непродуктивной риторику Зеленского в адрес США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "непродуктивной риторикой" и "абсурдом" выпады Владимира Зеленского в адрес США после слов о том, что Штаты более тепло разговаривают с Россией, чем с Украиной.
Ранее в ходе интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, по его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.
"Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому – ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских… это очевидно непродуктивно", - заявил Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd.
Он отметил, что необходимо понимать, где проходят стратегические "красные линии" для обеих сторон конфликта.
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ПолитикаОбществоСШАМОСКВАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДжей Ди ВэнсДональд Трамп
 
 
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