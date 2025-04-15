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В США разочарованы политикой европейских лидеров, заявил Вэнс

В США разочарованы политикой европейских лидеров, заявил Вэнс - 15.04.2025, ПРАЙМ

В США разочарованы политикой европейских лидеров, заявил Вэнс

США расстроены, что граждане Европы просят более разумную экономическую, миграционную политику, а лидеры предлагают не то, за что те голосовали, заявил... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T10:40+0300

2025-04-15T10:40+0300

2025-04-15T10:40+0300

политика

сша

европа

джей ди вэнс

дональд трамп

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. США расстроены, что граждане Европы просят более разумную экономическую, миграционную политику, а лидеры предлагают не то, за что те голосовали, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью британскому новостному порталу UnHerd. "Мы очень разочарованы... я, президент и, конечно, вся администрация Трампа (президента США Дональда Трампа)... тем, что европейское население продолжает требовать более разумной экономической и миграционной политики, а лидеры Европы продолжают проводить эти выборы и предлагают европейцам противоположное тому, за что они, по-видимому, голосовали", - отметил порталу Вэнс. По словам портала, Вэнс отмечает, что политика открытых границ, спущенная сверху, как в США, так и в Европе плохо влияет на "демократическое доверие". "Весь демократический проект Запада рушится, когда люди продолжают просить об уменьшении миграции, а их лидеры продолжают вознаграждать их увеличением миграции", - добавил вице-президент.

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сша, европа, джей ди вэнс, дональд трамп