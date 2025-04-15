Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США разочарованы политикой европейских лидеров, заявил Вэнс - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250415/vens-856690880.html
В США разочарованы политикой европейских лидеров, заявил Вэнс
В США разочарованы политикой европейских лидеров, заявил Вэнс - 15.04.2025, ПРАЙМ
В США разочарованы политикой европейских лидеров, заявил Вэнс
США расстроены, что граждане Европы просят более разумную экономическую, миграционную политику, а лидеры предлагают не то, за что те голосовали, заявил... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:40+0300
2025-04-15T10:40+0300
политика
сша
европа
джей ди вэнс
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145315_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_43472eeae23e1878d93c447e8b7e4f93.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. США расстроены, что граждане Европы просят более разумную экономическую, миграционную политику, а лидеры предлагают не то, за что те голосовали, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью британскому новостному порталу UnHerd. "Мы очень разочарованы... я, президент и, конечно, вся администрация Трампа (президента США Дональда Трампа)... тем, что европейское население продолжает требовать более разумной экономической и миграционной политики, а лидеры Европы продолжают проводить эти выборы и предлагают европейцам противоположное тому, за что они, по-видимому, голосовали", - отметил порталу Вэнс. По словам портала, Вэнс отмечает, что политика открытых границ, спущенная сверху, как в США, так и в Европе плохо влияет на "демократическое доверие". "Весь демократический проект Запада рушится, когда люди продолжают просить об уменьшении миграции, а их лидеры продолжают вознаграждать их увеличением миграции", - добавил вице-президент.
https://1prime.ru/20250415/vens-856690315.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36c67e1fa6a422fc29b16a47ba3c4227.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, джей ди вэнс, дональд трамп
Политика, США, ЕВРОПА, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
10:40 15.04.2025
 
В США разочарованы политикой европейских лидеров, заявил Вэнс

Вэнс: европейские лидеры предлагают не то, за что голосовали граждане

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. США расстроены, что граждане Европы просят более разумную экономическую, миграционную политику, а лидеры предлагают не то, за что те голосовали, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью британскому новостному порталу UnHerd.
"Мы очень разочарованы... я, президент и, конечно, вся администрация Трампа (президента США Дональда Трампа)... тем, что европейское население продолжает требовать более разумной экономической и миграционной политики, а лидеры Европы продолжают проводить эти выборы и предлагают европейцам противоположное тому, за что они, по-видимому, голосовали", - отметил порталу Вэнс.
По словам портала, Вэнс отмечает, что политика открытых границ, спущенная сверху, как в США, так и в Европе плохо влияет на "демократическое доверие".
"Весь демократический проект Запада рушится, когда люди продолжают просить об уменьшении миграции, а их лидеры продолжают вознаграждать их увеличением миграции", - добавил вице-президент.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Вице-президент США назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США
10:30
 
ПолитикаСШАЕВРОПАДжей Ди ВэнсДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала