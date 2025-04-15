https://1prime.ru/20250415/vinodelie-856714952.html
Россия стала третьей в мире по темпам роста производства вина
Россия стала третьей в мире по темпам роста производства вина - 15.04.2025, ПРАЙМ
Россия стала третьей в мире по темпам роста производства вина
Италия в 2024 году вновь стала главным производителем вина в мире, потеснив Францию, а Россия стала одиннадцатой и одной из немногих стран, которой удалось... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T22:20+0300
2025-04-15T22:20+0300
2025-04-15T22:24+0300
экономика
россия
виноделие
производство
рост
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Италия в 2024 году вновь стала главным производителем вина в мире, потеснив Францию, а Россия стала одиннадцатой и одной из немногих стран, которой удалось нарастить выпуск этого алкоголя, следует из материалов Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), которые изучило РИА Новости. Ранее гендиректор организации Джон Баркер сообщил, что производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года. Россия в прошлом году произвела, по данным организации, 5,4 миллиона гектолитров вина, оставшись одиннадцатой в мире по выпуску этого алкогольного напитка. При этом российские компании увеличили производство сразу на 19%. Более значительную динамику смогли показать лишь Грузия (+27%) и Аргентина (+23%). При этом большинство основных производителей вина в прошлом году сталкивались со снижением выпуска, сильнее всего он просел в Бразилии (-41%) и Молдавии (-40%). Крупнейшим производителем вина в прошлом году вновь стала Италия. В 2023 году страна уступила пальму первенства Франции. Однако в прошлом году итальянские виноделы нарастили выпуск на 15% - до 44,1 миллиона гектолитров, а вот французы, наоборот, столкнулись с сокращением производства - сразу на 24%, до 36,1 миллиона гектолитров. Тройку лидеров, как и годом ранее, замыкает Испания, которая произвела 31 миллион гектолитров вина, что на 9% больше уровня годом ранее. Четвертое место занимали США, чей выпуск сократился на 17% и составил 21,1 миллиона гектолитров. Аргентина, которая за год нарастила производство сразу на 23% - до 10,9 миллиона гектолитров, стала пятой, поднявшись на одну позицию. В десятку также входят Австралия (10,2 миллиона гектолитров), Чили (9,3 миллиона), Южная Африка (8,8 миллиона), Германия (7,8 миллиона) и Португалия (6,9 миллиона).
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россия, виноделие, производство, рост
Экономика, РОССИЯ, виноделие, производство, рост
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Италия в 2024 году вновь стала главным производителем вина в мире, потеснив Францию, а Россия стала одиннадцатой и одной из немногих стран, которой удалось нарастить выпуск этого алкоголя, следует из материалов Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), которые изучило РИА Новости.
Ранее гендиректор организации Джон Баркер сообщил, что производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года.
Россия в прошлом году произвела, по данным организации, 5,4 миллиона гектолитров вина, оставшись одиннадцатой в мире по выпуску этого алкогольного напитка. При этом российские компании увеличили производство сразу на 19%. Более значительную динамику смогли показать лишь Грузия (+27%) и Аргентина (+23%).
При этом большинство основных производителей вина в прошлом году сталкивались со снижением выпуска, сильнее всего он просел в Бразилии (-41%) и Молдавии (-40%).
Объем продаж российских вин достиг максимума за 15 лет
Крупнейшим производителем вина в прошлом году вновь стала Италия. В 2023 году страна уступила пальму первенства Франции. Однако в прошлом году итальянские виноделы нарастили выпуск на 15% - до 44,1 миллиона гектолитров, а вот французы, наоборот, столкнулись с сокращением производства - сразу на 24%, до 36,1 миллиона гектолитров.
Тройку лидеров, как и годом ранее, замыкает Испания, которая произвела 31 миллион гектолитров вина, что на 9% больше уровня годом ранее. Четвертое место занимали США, чей выпуск сократился на 17% и составил 21,1 миллиона гектолитров. Аргентина, которая за год нарастила производство сразу на 23% - до 10,9 миллиона гектолитров, стала пятой, поднявшись на одну позицию.
В десятку также входят Австралия (10,2 миллиона гектолитров), Чили (9,3 миллиона), Южная Африка (8,8 миллиона), Германия (7,8 миллиона) и Португалия (6,9 миллиона).