https://1prime.ru/20250415/vinodelie-856715792.html

Производство вина в мире сократилось до минимума с 1961 года

Производство вина в мире сократилось до минимума с 1961 года - 15.04.2025, ПРАЙМ

Производство вина в мире сократилось до минимума с 1961 года

Производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года, сообщил гендиректор Международной организации... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T22:55+0300

2025-04-15T22:55+0300

2025-04-15T22:58+0300

экономика

виноделие

сокращение

мир

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года, сообщил гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер. По данным организации, мировое производство вина в 2024 году составило 226 миллионов гектолитров, сократившись за год на 4,8%. "Это снижение в основном объясняется экстремальными условиями окружающей среды, такими как жара и засуха, а также непредсказуемыми погодными явлениями в основных винодельческих регионах северного и южного полушария. Кроме того, в некоторых регионах этот низкий объем производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления. Это привело к наименьшему объему мирового производства вина с 1961 года, когда весенние заморозки опустошили основные виноградники в Европе", - прокомментировал Баркер на пресс-конференции. Одновременно четвертый год подряд в мире сокращалась площадь виноградников - в прошлом году еще на 0,6%, до 7,1 миллиона гектаров. Крупнейшей в мире страной по площади виноградников остается Испания с долей в 13% от мировой площади, далее идут Франция (11%), Китай (11%), Италия (10%), Турция (6%) и США (5%). Среди этих стран только Италия зафиксировала увеличение площади своих виноградников, отметил Баркер.Вместе с тем, согласно докладу OIV, мировое потребление вина в 2024 году продолжило сокращаться третий год подряд и составило минимальные за более чем 60 лет 214,2 миллиона гектолитров, при этом некоторые страны, включая Россию, пошли вразрез глобальному тренду.Потребление вина в мире увеличилось последний раз в 2021 году - на 3 миллиона гектолитров. Однако с тех пор оно постоянно снижается. Так, в 2022 году оно уменьшилось на 5 миллионов гектолитров, а 2023 году - на 7 миллионов.В 2024 году, по предварительной оценке, глобальный спрос на вино составил лишь 214,2 миллиона гектолитров, сократившись за год на 3,3%, или на 8 миллионов гектолитров. "Это самый низкий уровень потребления с 1961 года", - прокомментировал на пресс-конференции по итогам 2024 года глава организации Джон Баркер.Как он пояснил, к снижению потребления вина привели сразу несколько факторов. "Сохраняющееся инфляционное давление и рыночная неопределенность повлияли на цены и потребительские предпочтения. Мы также продолжаем наблюдать эффекты от долгосрочного снижения потребления на нескольких зрелых рынках, которое сформировалось под влиянием меняющихся предпочтений в образе жизни, меняющихся социальных привычек и поколенческих изменений в поведении потребителей", - добавил глава ассоциации.По данным организации, пятнадцать из двадцати крупнейших рынков мира испытали снижение потребления по сравнению с 2023 годом. Самое серьезное снижение зафиксировали Китай (-19%), Румыния (-11%) и Бразилия (-10%).В то же время в пяти странах спрос на вино, наоборот, вырос, наиболее сильно в Венгрии - сразу на 7% и в России - на 2%. В Испании и Португалии оно подросло на 1%, а в Италии - на 0,1%.При этом крупнейшим потребителем алкоголя из винограда остались США: несмотря на снижение спроса на 5,8%, в стране было выпито 33,3 миллиона гектолитров. Далее идут Франция (23 миллиона), Италия (22,3 миллиона), Германия (17,8 миллиона) и Британия (12,6 миллиона). Россия была седьмой с объемом потребления в 8,1 миллиона гектолитров.

https://1prime.ru/20250415/vinodelie-856714952.html

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виноделие, сокращение, мир