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Туроператоры сообщили о проблемах с подачей документов на британские визы

Туроператоры сообщили о проблемах с подачей документов на британские визы - 15.04.2025, ПРАЙМ

Туроператоры сообщили о проблемах с подачей документов на британские визы

Туроператоры - члены Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили о проблемах с подачей документов на британские визы, рассказали журналистам в пресс-службе... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:33+0300

2025-04-15T11:33+0300

2025-04-15T11:33+0300

туризм

бизнес

великобритания

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Туроператоры - члены Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили о проблемах с подачей документов на британские визы, рассказали журналистам в пресс-службе союза. "Туроператоры - члены Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщают, что уже примерно месяц практически невозможно записаться на подачу документов в визовый центр Великобритании. Это грозит срывом планов для сотен туристов и школьников, которые планировали отправиться в экскурсионные поездки, по делам бизнеса или на изучение языка. Июль-август - традиционно высокий сезон, когда школьники, находясь на каникулах, могут поехать учиться в языковые школы. Однако сейчас для многих из них эта поездка под вопросом", - говорится в сообщении. Как отмечают туроператоры, в прошлом году в это же время визовый центр Великобритании также не справлялся с сезонным ростом потока, но тогда решение было найдено. Однако год назад визовым провайдером страны была компания TLS Сontact, а с 5 декабря 2024 года новым оператором стала VFS Global. Возможно, к таким серьезным сбоям привело именно это сочетание перехода на новую систему и высокого спроса, уточняют в РСТ. "В январе-феврале 2025 года, в низкий сезон, никаких проблем не было, но в марте был период простоя по техническим причинам, который начал накладываться на растущий поток заявителей. Не исключено также, что причина в том, что с 2025 года заявления россиян проверяются еще внимательнее и дольше, чем прежде. С другой стороны, процент отказов сейчас не выше, чем обычно, в пределах 10%. Проблема именно в подаче документов", - приводится в пресс-релизе мнение одной из туркомпаний. Как говорится в релизе, обратной связи у российских туроператоров с британскими дипломатами нет. "Складывается критическая ситуация, причем, не только в Москве. Помимо столицы граждане России могут подавать документы на визу в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге, но проблемы с отсутствием слотов для записи везде одинаковые", - резюмируют в РСТ.

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туризм, бизнес, великобритания, российский союз туриндустрии