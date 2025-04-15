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ФАС и ЦБ разработали рекомендации по размещению информации о вкладах

ФАС и ЦБ разработали рекомендации по размещению информации о вкладах - 15.04.2025, ПРАЙМ

ФАС и ЦБ разработали рекомендации по размещению информации о вкладах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Банк России разработали рекомендации по размещению информации о вкладах, ведомства направили участникам рынка... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T17:25+0300

2025-04-15T17:25+0300

2025-04-15T17:25+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Банк России разработали рекомендации по размещению информации о вкладах, ведомства направили участникам рынка совместное письмо в целях защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте ФАС. "ФАС России и Банк России описали практики, которые могут вводить в заблуждение потребителей относительно условий вклада. В целях сокращения недобросовестных практик ведомства разработали рекомендации о размещении информации о вкладах в мобильных приложениях, личных кабинетах и других дистанционных каналах", - говорится в сообщении. Чтобы защитить интересы потребителей, регуляторы рекомендуют кредитным организациям указывать полную информацию о возможном доходе клиентов по вкладу, включая все условия его получения. Кроме того, банкам необходимо указывать значение минимальной гарантированной ставки по вкладу без использования специальных графических приемов, позволяющих делать акцент на наиболее привлекательных параметрах. Также ведомства рекомендуют банкам отказаться от автоматического проставления отметок за потребителей в инструментах расчета – "калькуляторах" по банковским вкладам. "Кроме того, ФАС России и Банк России обращают внимание кредитных организаций на необходимость определения вида банковского вклада на основании его условий, вне зависимости от его маркетингового наименования. При использовании единого маркетингового наименования для нескольких видов вкладов минимальная гарантированная ставка должна быть рассчитана отдельно для каждого вида", - отмечается в сообщении ФАС. В целях распространения информации о вкладах в соответствии с разработанными рекомендациями ведомства рекомендуют кредитным организациям также провести работу с партнерами, которые раскрывают на профильных ресурсах информацию о предлагаемых финансовых продуктах.

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банк россии, фас рф, банки, финансы, россия