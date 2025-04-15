https://1prime.ru/20250415/vodorod-856701725.html
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород
"Газпром" не видит на энергетическом рынке спроса на водород, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T14:23+0300
2025-04-15T14:23+0300
2025-04-15T14:23+0300
энергетика
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энергетика
водород
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" не видит на энергетическом рынке спроса на водород, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков. "Ситуация такова, что никто его (водород качестве энергоносителя – ред.) не покупает. Рынка нет", – сказал он. Представитель компании добавил, что "Газпром" добыл небольшой объем – несколько литров – водорода в смеси с гелием на Ковыктинском месторождении. "Газпром" выступает лидером по развитию в России направления "Водородная энергетика". Для развития этого направления в 2023 году подписано соглашение о намерениях между правительством России и корпорацией. Сам Ишков ранее, в 2023 году, говорил, что потенциал газопереработки для водорода составляет порядка 18 тысяч тонн в год на Сургутском, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Сосногорском (в Республике Коми) заводах. Но пока ни одного масштабного потенциального потребителя нет, добавлял он.
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газпром, энергетика, водород
Энергетика, Газпром, энергетика, водород
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород
Ишков: в "Газпроме" пока не видят спроса на водород на энергетическом рынке
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" не видит на энергетическом рынке спроса на водород, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков.
"Ситуация такова, что никто его (водород качестве энергоносителя – ред.) не покупает. Рынка нет", – сказал он.
Представитель компании добавил, что "Газпром" добыл небольшой объем – несколько литров – водорода в смеси с гелием на Ковыктинском месторождении.
"Газпром" выступает лидером по развитию в России направления "Водородная энергетика". Для развития этого направления в 2023 году подписано соглашение о намерениях между правительством России и корпорацией.
Сам Ишков ранее, в 2023 году, говорил, что потенциал газопереработки для водорода составляет порядка 18 тысяч тонн в год на Сургутском, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Сосногорском (в Республике Коми) заводах. Но пока ни одного масштабного потенциального потребителя нет, добавлял он.
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