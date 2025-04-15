Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250415/vodorod-856701725.html
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород
"Газпром" не видит на энергетическом рынке спроса на водород, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T14:23+0300
2025-04-15T14:23+0300
энергетика
газпром
энергетика
водород
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" не видит на энергетическом рынке спроса на водород, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков. "Ситуация такова, что никто его (водород качестве энергоносителя – ред.) не покупает. Рынка нет", – сказал он. Представитель компании добавил, что "Газпром" добыл небольшой объем – несколько литров – водорода в смеси с гелием на Ковыктинском месторождении. "Газпром" выступает лидером по развитию в России направления "Водородная энергетика". Для развития этого направления в 2023 году подписано соглашение о намерениях между правительством России и корпорацией. Сам Ишков ранее, в 2023 году, говорил, что потенциал газопереработки для водорода составляет порядка 18 тысяч тонн в год на Сургутском, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Сосногорском (в Республике Коми) заводах. Но пока ни одного масштабного потенциального потребителя нет, добавлял он.
https://1prime.ru/20250410/gazprom-856565940.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, энергетика, водород
Энергетика, Газпром, энергетика, водород
14:23 15.04.2025
 
"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород

Ишков: в "Газпроме" пока не видят спроса на водород на энергетическом рынке

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" не видит на энергетическом рынке спроса на водород, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков.
"Ситуация такова, что никто его (водород качестве энергоносителя – ред.) не покупает. Рынка нет", – сказал он.
Представитель компании добавил, что "Газпром" добыл небольшой объем – несколько литров – водорода в смеси с гелием на Ковыктинском месторождении.
"Газпром" выступает лидером по развитию в России направления "Водородная энергетика". Для развития этого направления в 2023 году подписано соглашение о намерениях между правительством России и корпорацией.
Сам Ишков ранее, в 2023 году, говорил, что потенциал газопереработки для водорода составляет порядка 18 тысяч тонн в год на Сургутском, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Сосногорском (в Республике Коми) заводах. Но пока ни одного масштабного потенциального потребителя нет, добавлял он.
Газовая конфорка - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для апреля
10 апреля, 19:27
 
ЭнергетикаГазпромэнергетикаводород
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала