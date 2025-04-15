https://1prime.ru/20250415/vodorod-856701725.html

"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород

"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Газпром" не увидел спроса на энергетический водород

"Газпром" не видит на энергетическом рынке спроса на водород, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T14:23+0300

2025-04-15T14:23+0300

2025-04-15T14:23+0300

энергетика

газпром

энергетика

водород

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Газпром" не видит на энергетическом рынке спроса на водород, сообщил журналистам заместитель начальника департамента – начальник управления корпорации Александр Ишков. "Ситуация такова, что никто его (водород качестве энергоносителя – ред.) не покупает. Рынка нет", – сказал он. Представитель компании добавил, что "Газпром" добыл небольшой объем – несколько литров – водорода в смеси с гелием на Ковыктинском месторождении. "Газпром" выступает лидером по развитию в России направления "Водородная энергетика". Для развития этого направления в 2023 году подписано соглашение о намерениях между правительством России и корпорацией. Сам Ишков ранее, в 2023 году, говорил, что потенциал газопереработки для водорода составляет порядка 18 тысяч тонн в год на Сургутском, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Сосногорском (в Республике Коми) заводах. Но пока ни одного масштабного потенциального потребителя нет, добавлял он.

https://1prime.ru/20250410/gazprom-856565940.html

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газпром, энергетика, водород