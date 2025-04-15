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"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России
"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России
Западные страны уже проиграли в противостоянии с Россией на Украине. Таким мнением поделился бригадный генерал бундесвера в отставке Эрих Вад, его слова... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:23+0300
2025-04-15T11:23+0300
2025-04-15T11:23+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Западные страны уже проиграли в противостоянии с Россией на Украине. Таким мнением поделился бригадный генерал бундесвера в отставке Эрих Вад, его слова приводит немецкое издание Junge Welt."По его мнению, предварительно война уже проиграна", — сказано в материале.По словам генерала, российская сторона не является угрозой для государств Североатлантического альянса, однако правительство Германии прикладывает усилия, чтобы навязать мировую войну с Москвой."Следуя своей клятве солдата, не хочет позволить, чтобы дилетанты втянули эту страну в мировую войну с Россией", — заключили в газете.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России
Генерал бундесвера в отставке Вад: война с Россией уже проиграна
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
Западные страны уже проиграли в противостоянии с Россией на Украине. Таким мнением поделился бригадный генерал бундесвера в отставке Эрих Вад, его слова приводит немецкое издание Junge Welt
.
"По его мнению, предварительно война уже проиграна", — сказано в материале.
По словам генерала, российская сторона не является угрозой для государств Североатлантического альянса, однако правительство Германии прикладывает усилия, чтобы навязать мировую войну с Москвой.
"Следуя своей клятве солдата, не хочет позволить, чтобы дилетанты втянули эту страну в мировую войну с Россией", — заключили в газете.
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