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"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России - 15.04.2025, ПРАЙМ
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"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России
"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России
Западные страны уже проиграли в противостоянии с Россией на Украине. Таким мнением поделился бригадный генерал бундесвера в отставке Эрих Вад, его слова... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:23+0300
2025-04-15T11:23+0300
политика
россия
украина
запад
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Западные страны уже проиграли в противостоянии с Россией на Украине. Таким мнением поделился бригадный генерал бундесвера в отставке Эрих Вад, его слова приводит немецкое издание Junge Welt."По его мнению, предварительно война уже проиграна", — сказано в материале.По словам генерала, российская сторона не является угрозой для государств Североатлантического альянса, однако правительство Германии прикладывает усилия, чтобы навязать мировую войну с Москвой."Следуя своей клятве солдата, не хочет позволить, чтобы дилетанты втянули эту страну в мировую войну с Россией", — заключили в газете.
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россия, украина, запад
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
11:23 15.04.2025
 
"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России

Генерал бундесвера в отставке Вад: война с Россией уже проиграна

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Западные страны уже проиграли в противостоянии с Россией на Украине. Таким мнением поделился бригадный генерал бундесвера в отставке Эрих Вад, его слова приводит немецкое издание Junge Welt.
"По его мнению, предварительно война уже проиграна", — сказано в материале.
По словам генерала, российская сторона не является угрозой для государств Североатлантического альянса, однако правительство Германии прикладывает усилия, чтобы навязать мировую войну с Москвой.
"Следуя своей клятве солдата, не хочет позволить, чтобы дилетанты втянули эту страну в мировую войну с Россией", — заключили в газете.
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