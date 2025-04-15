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"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России

"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Дилетанты втянули". Генерал бундесвера сделал тяжелое признание о России

Западные страны уже проиграли в противостоянии с Россией на Украине. Таким мнением поделился бригадный генерал бундесвера в отставке Эрих Вад, его слова... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:23+0300

2025-04-15T11:23+0300

2025-04-15T11:23+0300

политика

россия

украина

запад

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Западные страны уже проиграли в противостоянии с Россией на Украине. Таким мнением поделился бригадный генерал бундесвера в отставке Эрих Вад, его слова приводит немецкое издание Junge Welt."По его мнению, предварительно война уже проиграна", — сказано в материале.По словам генерала, российская сторона не является угрозой для государств Североатлантического альянса, однако правительство Германии прикладывает усилия, чтобы навязать мировую войну с Москвой."Следуя своей клятве солдата, не хочет позволить, чтобы дилетанты втянули эту страну в мировую войну с Россией", — заключили в газете.

https://1prime.ru/20250415/tramp-856687860.html

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россия, украина, запад