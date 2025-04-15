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Глава РФПИ положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа
Глава РФПИ положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа - 15.04.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:11+0300
2025-04-15T08:11+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивеном Уиткоффа. Таким образом Дмитриев в социальной сети X отреагировал на интервью Уиткоффа телеканалу Fox News, во время которого тот заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. По его словам, украинское урегулирование "на грани чего-то важного для всего мира". "Продуктивная встреча", - написал Дмитриев в социальной сети X. Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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россия, москва, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, fox news, рфпи
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Fox News, РФПИ
08:11 15.04.2025
 
Глава РФПИ положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа

Дмитриев: встреча президента России и спецпосланника США была продуктивной

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивеном Уиткоффа.
Таким образом Дмитриев в социальной сети X отреагировал на интервью Уиткоффа телеканалу Fox News, во время которого тот заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. По его словам, украинское урегулирование "на грани чего-то важного для всего мира".
"Продуктивная встреча", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент Владимир Путин встретился со со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Песков отметил важность встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 14:15
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАСШАКирилл ДмитриевВладимир ПутинFox NewsРФПИ
 
 
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