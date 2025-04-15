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Глава РФПИ положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа

Глава РФПИ положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа - 15.04.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T08:11+0300

2025-04-15T08:11+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивеном Уиткоффа. Таким образом Дмитриев в социальной сети X отреагировал на интервью Уиткоффа телеканалу Fox News, во время которого тот заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. По его словам, украинское урегулирование "на грани чего-то важного для всего мира". "Продуктивная встреча", - написал Дмитриев в социальной сети X. Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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