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ВТБ рассматривает возможность создания центра ИИ-компетенций в Китае

ВТБ рассматривает возможность создания центра ИИ-компетенций в Китае - 15.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ рассматривает возможность создания центра ИИ-компетенций в Китае

ВТБ рассматривает возможность создания центра компетенций в Китае, который займется разработкой технологий для "умных" ИИ-устройств, сообщает банк. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T09:03+0300

2025-04-15T09:03+0300

2025-04-15T09:03+0300

экономика

технологии

китай

втб

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ВТБ рассматривает возможность создания центра компетенций в Китае, который займется разработкой технологий для "умных" ИИ-устройств, сообщает банк. "ВТБ рассматривает возможность создания центра компетенций в Китае, который займется разработкой технологий для создания "умных" ИИ-устройств. Центр поможет создать базу для дальнейшего развития сегмента ИИ-устройств в России", - говорится в сообщении. "Центр позволит ВТБ не только лучше ориентироваться в существующих на мировом рынке ИИ-устройствах, но и эффективно использовать имеющиеся наработки благодаря эффективной технологической и юридической поддержке разработок", – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ. Отмечается, что одним из факторов, сдерживающих развитие российского рынка ИИ, является дефицит "средств производства" ИИ – видеокарт, графических процессоров и прочих необходимых для работы моделей компонентов. Существуют также технологический барьер (развиваемые в Китае технологии подчас требуют адаптации для внедрения в России) и языковой барьер, заключающийся в отсутствии необходимой технической документации на английском языке. Кроме того, сложность представляет отсутствие системной информации о появляющихся в Китае ИИ-устройствах и технологиях, а также юридических механизмов взаимодействия в области высоких технологий. Среди задач, которые будет решать центр, может быть разработка различных ИИ-инструментов, он может способствовать созданию программно-аппаратных комплексов и устройств с привлечением экспертизы китайских научных специалистов, крупных компаний и стартапов, отмечается в пресс-релизе.

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технологии, китай, втб