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В Банке России дали прогноз по росту ВВП в первом квартале
В Банке России дали прогноз по росту ВВП в первом квартале - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Банке России дали прогноз по росту ВВП в первом квартале
ВВП России в первом квартале 2025 года превысит уровень третьего квартала 2024 года, сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:24+0300
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экономика
банк россии
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ВВП России в первом квартале 2025 года превысит уровень третьего квартала 2024 года, сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Исходя из опубликованной статистики, рост ВВП в первом квартале 2025 года по отношению к четвертому кварталу 2024 года, вероятно, окажется небольшим. Основная причина этого - очень высокие значения декабря 2024 года и четвертого квартала в целом, которые во многом объясняются большими объемами выпуска по госзаказу", - говорится в бюллетене. "Вместе с тем данные за январь - февраль и опросные показатели за февраль - март указывают на продолжение роста экономической активности, хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие кварталы. ВВП в первом квартале 2025 года заведомо превысит уровень третьего квартала 2024 года", - отмечается в материалах. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.
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банк россии, прогноз
Экономика, Банк России, прогноз
В Банке России дали прогноз по росту ВВП в первом квартале
Аналитики ЦБ: ВВП РФ в I квартале 2025 г превысит уровень III квартала 2024 г
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ВВП России в первом квартале 2025 года превысит уровень третьего квартала 2024 года, сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовил департамент исследования и прогнозирования Банка России.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"Исходя из опубликованной статистики, рост ВВП в первом квартале 2025 года по отношению к четвертому кварталу 2024 года, вероятно, окажется небольшим. Основная причина этого - очень высокие значения декабря 2024 года и четвертого квартала в целом, которые во многом объясняются большими объемами выпуска по госзаказу", - говорится в бюллетене.
"Вместе с тем данные за январь - февраль и опросные показатели за февраль - март указывают на продолжение роста экономической активности, хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие кварталы. ВВП в первом квартале 2025 года заведомо превысит уровень третьего квартала 2024 года", - отмечается в материалах.
Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году
По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.