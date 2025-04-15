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Промтрансбанк пообещал начать выплаты вкладчикам с 29 апреля
Промтрансбанк пообещал начать выплаты вкладчикам с 29 апреля - 15.04.2025, ПРАЙМ
Промтрансбанк пообещал начать выплаты вкладчикам с 29 апреля
Выплаты вкладчикам Промтрансбанка, лишенного лицензии, начнутся с 29 апреля, если сумма вклада не превышает 1,4 миллиона рублей, то она будет возвращена в... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T09:03+0300
2025-04-15T09:03+0300
2025-04-15T09:03+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам Промтрансбанка, лишенного лицензии, начнутся с 29 апреля, если сумма вклада не превышает 1,4 миллиона рублей, то она будет возвращена в полном объеме, сообщили РИА Новости в колл-центре банка. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, зарегистрированного в Уфе. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. "Выплаты будут производиться, начиная с 29 апреля. Если у вас до миллиона четырехсот тысяч рублей, то да", - сказал оператор, отвечая на вопрос, когда будут производиться выплаты вкладчикам и будет ли возвращена вся сумма, которая хранилась в банке. "Банк России отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций - это значит, что банк больше не осуществляет никакие операции по счетам вкладов и в банке назначена временная администрация, функции которой будет исполнять другая государственная корпорация - это Агентство по страхованию вкладов. По всем вопросам вы можете звонить на их горячую линию", - добавили в колл-центре. На сайте регулятора указано, что Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также, по данным Банка России, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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банки, финансы, агентство по страхованию вкладов, россия, банк россии, банковские вклады
Экономика, Банки, Финансы, Агентство по страхованию вкладов, РОССИЯ, Банк России, банковские вклады
Промтрансбанк пообещал начать выплаты вкладчикам с 29 апреля
Промтрансбанк: вкладчикам в полном объеме вернут сумму вкладов до 1,4 млн рублей
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам Промтрансбанка, лишенного лицензии, начнутся с 29 апреля, если сумма вклада не превышает 1,4 миллиона рублей, то она будет возвращена в полном объеме, сообщили РИА Новости в колл-центре банка.
Банк России с 15 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, зарегистрированного в Уфе. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора.
"Выплаты будут производиться, начиная с 29 апреля. Если у вас до миллиона четырехсот тысяч рублей, то да", - сказал оператор, отвечая на вопрос, когда будут производиться выплаты вкладчикам и будет ли возвращена вся сумма, которая хранилась в банке.
"Банк России отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций - это значит, что банк больше не осуществляет никакие операции по счетам вкладов и в банке назначена временная администрация, функции которой будет исполнять другая государственная корпорация - это Агентство по страхованию вкладов. По всем вопросам вы можете звонить на их горячую линию", - добавили в колл-центре.
На сайте регулятора указано, что Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.
Также, по данным Банка России, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года