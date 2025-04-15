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Экс-глава Минфина США назвала политику пошлин Трампа ошибочной

Экс-глава Минфина США назвала политику пошлин Трампа ошибочной - 15.04.2025, ПРАЙМ

Экс-глава Минфина США назвала политику пошлин Трампа ошибочной

Экс-глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что считает политику пошлин президента США Дональда Трампа ошибочной. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T08:32+0300

2025-04-15T08:32+0300

2025-04-15T08:32+0300

экономика

сша

китай

джанет йеллен

дональд трамп

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Экс-глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что считает политику пошлин президента США Дональда Трампа ошибочной. "Думаю, что вся эта политика полностью ошибочна. Цели неясны. Обоснование пошлин… неясно и неразумно", - заявила Йеллен в интервью Блумберг ТВ. В частности, Йеллен заявила, что ей кажется странным введение высоких пошлин в отношении Вьетнама, поскольку США ранее активно способствовали производству товаров на территории этой страны в попытке диверсифицировать цепочки поставок по причинам нацбезопасности. Что касается Китая, Йеллен считает, что Пекин предпочел бы устранить недавно созданные торговые барьеры, если бы США пошли на этот шаг первыми. Пошлины в отношении Китая лягут бременем на американские домохозяйства, приведут к разрыву экономических связей между двумя странами, заявила она. Она добавила, что недавняя нестабильность на рынке облигаций и ослабление доллара свидетельствует о "потере доверия". В то же время она полагает, что ситуация пока не требует вмешательства ФРС. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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сша

китай

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сша, китай, джанет йеллен, дональд трамп