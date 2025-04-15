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Юань дешевеет к рублю на Мосбирже в первые часы торгов вторника

Юань дешевеет к рублю на Мосбирже в первые часы торгов вторника - 15.04.2025, ПРАЙМ

Юань дешевеет к рублю на Мосбирже в первые часы торгов вторника

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии вторника переходит к снижению, следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-15T11:20+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии вторника переходит к снижению, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск снижается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,15 рубля. На старте торгов китайская валюта демонстрировала рост стоимости на 2 копейки. "В условиях весьма сдержанного спроса на валюту со стороны импорта и достаточно объемной, при текущей торговой активности, реализации юаней со стороны Банка России, новостной фон остается, и, в ближайшие дни, видимо, останется ключевым триггером, определяющим движение курсов на российском валютном рынке", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка "Учитывая, что на мировых рынках преобладают позитивные настроения и ожидания конструктивного диалога США с торговыми партнерами о взаимных пошлинах, а российские инвесторы ждут дальнейших сигналов, указывающих на налаживание отношений России с США, рубль может продолжить тяготеть к плавному укреплению", - добавляет он. "В целом в случае поступления дальнейших значимых деэскалационных новостей курс на время может попробовать уйти ниже отметок в 11,1 рубля за юань", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Но можно ожидать и проверки на прочность нижней границы диапазона 11-11,5 рубля, заключает Локтюхов.

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юань, рубль, курсы валют, рынки, торги, мосбиржа