https://1prime.ru/20250415/yuzhnaya-koreya-856705586.html

Дипломаты РФ и Южной Кореи обсудили пути восстановления отношений стран

Дипломаты РФ и Южной Кореи обсудили пути восстановления отношений стран - 15.04.2025, ПРАЙМ

Дипломаты РФ и Южной Кореи обсудили пути восстановления отношений стран

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Южной Кореи Ли До Хуном перспективы "оздоровления" отношений Москвы и Сеула, сообщил МИД России. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T16:19+0300

2025-04-15T16:19+0300

2025-04-15T16:19+0300

политика

россия

южная корея

международные отношения

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Южной Кореи Ли До Хуном перспективы "оздоровления" отношений Москвы и Сеула, сообщил МИД России. "Состоялся обмен мнениями относительно путей развития российско-южнокорейских отношений в контексте перспектив их оздоровления. Была также рассмотрена текущая обстановка вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее источник в сфере внешней торговли Республики Корея со ссылкой на чиновников сообщил РИА Новости, что Южная Корея может приступить к отмене санкций против России, если это сделают США. Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев ранее в интервью агентству Newsis заявил, что путь к восстановлению отношений Москвы и Сеула в политической и экономической сферах лежит через отмену санкций.

https://1prime.ru/20250331/sanktsii-856242743.html

южная корея

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россия, южная корея, международные отношения