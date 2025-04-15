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Дипломаты РФ и Южной Кореи обсудили пути восстановления отношений стран
Дипломаты РФ и Южной Кореи обсудили пути восстановления отношений стран - 15.04.2025, ПРАЙМ
Дипломаты РФ и Южной Кореи обсудили пути восстановления отношений стран
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Южной Кореи Ли До Хуном перспективы "оздоровления" отношений Москвы и Сеула, сообщил МИД России. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:19+0300
2025-04-15T16:19+0300
2025-04-15T16:19+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Южной Кореи Ли До Хуном перспективы "оздоровления" отношений Москвы и Сеула, сообщил МИД России. "Состоялся обмен мнениями относительно путей развития российско-южнокорейских отношений в контексте перспектив их оздоровления. Была также рассмотрена текущая обстановка вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее источник в сфере внешней торговли Республики Корея со ссылкой на чиновников сообщил РИА Новости, что Южная Корея может приступить к отмене санкций против России, если это сделают США. Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев ранее в интервью агентству Newsis заявил, что путь к восстановлению отношений Москвы и Сеула в политической и экономической сферах лежит через отмену санкций.
https://1prime.ru/20250331/sanktsii-856242743.html
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Политика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, международные отношения
Дипломаты РФ и Южной Кореи обсудили пути восстановления отношений стран
Дипломат Руденко: были рассмотрены пути "оздоровления" отношений РФ и Южной Кореи
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Южной Кореи Ли До Хуном перспективы "оздоровления" отношений Москвы и Сеула, сообщил МИД России.
"Состоялся обмен мнениями относительно путей развития российско-южнокорейских отношений в контексте перспектив их оздоровления. Была также рассмотрена текущая обстановка вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее источник в сфере внешней торговли Республики Корея со ссылкой на чиновников сообщил РИА Новости, что Южная Корея может приступить к отмене санкций против России, если это сделают США.
Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев ранее в интервью агентству Newsis заявил, что путь к восстановлению отношений Москвы и Сеула в политической и экономической сферах лежит через отмену санкций.
Южная Корея готова отменить антироссийские санкций, если это сделают США