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Генсек ООН продолжает покрывать действия Зеленского, заявила Захарова - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Генсек ООН продолжает покрывать действия Зеленского, заявила Захарова
Генсек ООН продолжает покрывать действия Зеленского, заявила Захарова - 15.04.2025, ПРАЙМ
Генсек ООН продолжает покрывать действия Зеленского, заявила Захарова
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в нарушение устава организации продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима, заявила... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:11+0300
2025-04-15T13:11+0300
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общество
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украина
мария захарова
антониу гутерреш
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в нарушение устава организации продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Гутерреш через своего официального представителя Стефана Дюжаррика 13 апреля сделал очередное заявление по Украине, на этот раз посвященное событиям в городе Сумы. Там, в частности, выдвигаются обвинения в адрес России. "Вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН продолжает в нарушение статьи 1 Устава ООН, требующей уважать языковые, религиозные и иные права человека, покрывать явное пренебрежение киевским режимом уставными принципами самоопределения народов и уважения прав человека", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Как напомнила Захарова, подобное отношение секретариата ООН проявляется и в игнорировании обращений РФ по расследованию провокации в Буче.
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общество , россия, украина, мария захарова, антониу гутерреш, оон
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН
13:11 15.04.2025
 
Генсек ООН продолжает покрывать действия Зеленского, заявила Захарова

Захарова: генсек ООН продолжает покрывать действия Зеленского и киевского режима

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в нарушение устава организации продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Гутерреш через своего официального представителя Стефана Дюжаррика 13 апреля сделал очередное заявление по Украине, на этот раз посвященное событиям в городе Сумы. Там, в частности, выдвигаются обвинения в адрес России.
"Вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН продолжает в нарушение статьи 1 Устава ООН, требующей уважать языковые, религиозные и иные права человека, покрывать явное пренебрежение киевским режимом уставными принципами самоопределения народов и уважения прав человека", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Как напомнила Захарова, подобное отношение секретариата ООН проявляется и в игнорировании обращений РФ по расследованию провокации в Буче.
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ПолитикаОбществоРОССИЯУКРАИНАМария ЗахароваАнтониу ГутеррешООН
 
 
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