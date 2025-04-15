https://1prime.ru/20250415/zapad-856715980.html
Запада больше не существует, объявила Урсула фон дер Ляйен
Запада больше не существует, объявила Урсула фон дер Ляйен - 15.04.2025, ПРАЙМ
Запада больше не существует, объявила Урсула фон дер Ляйен
Запада, каким его все знали, больше не существует после возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа, заявила в интервью газете Zeit председатель Европейской... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T23:11+0300
2025-04-15T23:11+0300
2025-04-15T23:14+0300
политика
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Запада, каким его все знали, больше не существует после возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа, заявила в интервью газете Zeit председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Запада, каким мы его знали, больше не существует", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможной лидерской роли ЕС в западном мире. Фон дер Ляйен утверждает, что в настоящее время ей приходится вести бесчисленное количество разговоров с главами государств и правительств со всего мира. "Все просят расширения торговли с Европой, и речь не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и предсказуемости. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное. С одной стороны, это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность, которую мы должны оправдать", - полагает глава Европейской комиссии. При этом фон дер Ляйен добавила, что остается убеждённым сторонником трансатлантического партнёрства и верит в сохранение дружбы между европейцами и американцами. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://1prime.ru/20250331/poshliny-856260694.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9685ed5d6505e4ff4d6e57219bc1cf04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, дональд трамп, запад
Политика, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЗАПАД
Запада больше не существует, объявила Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен: после возвращения Трампа в Белый дом Запада больше не существует
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Запада, каким его все знали, больше не существует после возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа, заявила в интервью газете Zeit председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Запада, каким мы его знали, больше не существует", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможной лидерской роли ЕС в западном мире.
Фон дер Ляйен утверждает, что в настоящее время ей приходится вести бесчисленное количество разговоров с главами государств и правительств со всего мира.
"Все просят расширения торговли с Европой, и речь не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и предсказуемости. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное. С одной стороны, это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность, которую мы должны оправдать", - полагает глава Европейской комиссии.
Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен
При этом фон дер Ляйен добавила, что остается убеждённым сторонником трансатлантического партнёрства и верит в сохранение дружбы между европейцами и американцами.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.