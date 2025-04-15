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"Ноль шансов": в Раде сделали страшный прогноз о судьбе Зеленского
"Ноль шансов": в Раде сделали страшный прогноз о судьбе Зеленского - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Ноль шансов": в Раде сделали страшный прогноз о судьбе Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил шансы на получение помощи из-за своих лживых обещаний и манипуляций. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:49+0300
2025-04-15T08:49+0300
2025-04-15T08:49+0300
политика
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил шансы на получение помощи из-за своих лживых обещаний и манипуляций. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Если раньше можно было оставить какую-то вероятность на то, что ему опять повезет, и он договорится, то сейчас ноль шансов. И не на кого опереться", — подчеркнул нардеп.Парламентарий также добавил, что Зеленский обещал американской администрации Джо Байдена доступ к украинским недрам, но продал их британцам. Теперь Зеленский вынужден искать поддержку у нового американского президента Дональда Трампа.В своем интервью американскому телеканалу CBS, Зеленский обвинил США в предпочтении диалога с Россией в ущерб Украине и отсутствии согласованной позиции. В ответ на это, Трамп выразил недовольство и потребовал лишить CBS лицензии.
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Ноль шансов": в Раде сделали страшный прогноз о судьбе Зеленского
Депутат Дубинский: Зеленский лишился возможности договориться о помощи
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил шансы на получение помощи из-за своих лживых обещаний и манипуляций. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Если раньше можно было оставить какую-то вероятность на то, что ему опять повезет, и он договорится, то сейчас ноль шансов. И не на кого опереться", — подчеркнул нардеп.
Парламентарий также добавил, что Зеленский обещал американской администрации Джо Байдена доступ к украинским недрам, но продал их британцам. Теперь Зеленский вынужден искать поддержку у нового американского президента Дональда Трампа.
В своем интервью американскому телеканалу CBS, Зеленский обвинил США в предпочтении диалога с Россией в ущерб Украине и отсутствии согласованной позиции. В ответ на это, Трамп выразил недовольство и потребовал лишить CBS лицензии.
"Ужасная работа". Трамп обвинил Зеленского и Байдена в разжигании конфликта