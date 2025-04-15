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"Ноль шансов": в Раде сделали страшный прогноз о судьбе Зеленского - 15.04.2025, ПРАЙМ
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"Ноль шансов": в Раде сделали страшный прогноз о судьбе Зеленского
"Ноль шансов": в Раде сделали страшный прогноз о судьбе Зеленского - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Ноль шансов": в Раде сделали страшный прогноз о судьбе Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил шансы на получение помощи из-за своих лживых обещаний и манипуляций. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:49+0300
2025-04-15T08:49+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил шансы на получение помощи из-за своих лживых обещаний и манипуляций. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Если раньше можно было оставить какую-то вероятность на то, что ему опять повезет, и он договорится, то сейчас ноль шансов. И не на кого опереться", — подчеркнул нардеп.Парламентарий также добавил, что Зеленский обещал американской администрации Джо Байдена доступ к украинским недрам, но продал их британцам. Теперь Зеленский вынужден искать поддержку у нового американского президента Дональда Трампа.В своем интервью американскому телеканалу CBS, Зеленский обвинил США в предпочтении диалога с Россией в ущерб Украине и отсутствии согласованной позиции. В ответ на это, Трамп выразил недовольство и потребовал лишить CBS лицензии.
https://1prime.ru/20250414/tramp-856671594.html
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
08:49 15.04.2025
 
"Ноль шансов": в Раде сделали страшный прогноз о судьбе Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский лишился возможности договориться о помощи

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил шансы на получение помощи из-за своих лживых обещаний и манипуляций. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Если раньше можно было оставить какую-то вероятность на то, что ему опять повезет, и он договорится, то сейчас ноль шансов. И не на кого опереться", — подчеркнул нардеп.
Парламентарий также добавил, что Зеленский обещал американской администрации Джо Байдена доступ к украинским недрам, но продал их британцам. Теперь Зеленский вынужден искать поддержку у нового американского президента Дональда Трампа.
В своем интервью американскому телеканалу CBS, Зеленский обвинил США в предпочтении диалога с Россией в ущерб Украине и отсутствии согласованной позиции. В ответ на это, Трамп выразил недовольство и потребовал лишить CBS лицензии.
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ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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