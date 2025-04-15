https://1prime.ru/20250415/zelenskiy-856691037.html

"Готов к замене". Экс-депутат Рады раскрыл планы Европы по Зеленскому

"Готов к замене". Экс-депутат Рады раскрыл планы Европы по Зеленскому - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Готов к замене". Экс-депутат Рады раскрыл планы Европы по Зеленскому

Владимир Зеленский осознаёт, что его могут заменить страны Европы, и настаивает на личных гарантиях безопасности от западных партнёров, рассказал РИА Новости... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T10:41+0300

2025-04-15T10:41+0300

2025-04-15T10:41+0300

политика

украина

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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский осознаёт, что его могут заменить страны Европы, и настаивает на личных гарантиях безопасности от западных партнёров, рассказал РИА Новости представитель движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны заинтересованы в сохранении нацистского режима хотя бы на части украинских территории и могут рассматривать вариант замены Зеленского на нового лидера, лояльного их интересам."По моему мнению, Зеленский готов к такой замене, потому что, когда он говорит о гарантиях безопасности, постоянно требуя их от Запада, это прежде всего гарантии безопасности личные, не для Украины. Ему плевать, что будет потом с этой Украиной", - рассказал Олейник. Он также предположил, что в вопросе возможной замены ключевую роль играет Лондон и британская разведка Ми-6, с которой у Зеленского, по мнению Олейника, налажены тесные контакты. Кроме того, он утверждает, что британские спецслужбы располагают компроматом на Зеленского, что может сыграть роль при его уходе с поста — в таком случае Зеленский, как предполагается, мог бы уехать в Великобританию вместе с семьей.В числе возможных преемников он назвал бывшего главнокомандующего ВСУ, действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, а также экс-президента Украины Петра Порошенко*, который, как утверждается, также поддерживает связи с британскими властями.Олейник подчеркнул, что Зеленский пока выполняет удобную для Запада функцию — он активно конфронтирует с Россией, не требует давления извне и, к тому же, критикует Дональда Трампа, выступая "глашатаем антитрамповской европейской коалиции".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250415/tramp-856687860.html

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украина, владимир зеленский, европа, запад, рада, россия, сергей лавров