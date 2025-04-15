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"Новый шаг к узурпации власти". Политолог раскрыл план Зеленского
"Новый шаг к узурпации власти". Политолог раскрыл план Зеленского - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Новый шаг к узурпации власти". Политолог раскрыл план Зеленского
Владимир Зеленский станет на шаг ближе к узурпации власти за счет продления сроков военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, заявил агентству РИА... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:39+0300
2025-04-15T13:39+0300
2025-04-15T14:29+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский станет на шаг ближе к узурпации власти за счет продления сроков военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, заявил агентству РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Согласно данным телеканала "Общественное", во вторник Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней."Киевский режим во главе с Зеленским пошел на новый шаг узурпации власти. Продлением военного положения и мобилизации Зеленский обеспечит себе дополнительный нелегитимный срок пребывания у власти и получит основания для отказа от проведения президентских выборов", - считает Батурин. По словам политолога, удар в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы послужил для Зеленского поводом для подачи проектов.Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на территории Украины в феврале 2022 года. С тех пор они продлевались каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила срок действия военного положения с 8 февраля по 9 мая.Согласно данным Минобороны России, 3 апреля по месту проведения совещания в Сумах были выпущены две ракеты "Искандер-М". В результате удара, как утверждается, были ликвидированы более 60 бойцов ВСУ. Также в Минобороны заявили, что украинские власти продолжают размещать военные объекты и мероприятия в населённых пунктах, фактически используя мирное население в качестве щита.В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" подчеркнул, что Москва располагает доказательствами, подтверждающими ликвидацию военного командования Украины и их западных союзников в Сумах. Российская сторона регулярно наносит удары по объектам, связанным с управлением и снабжением ВСУ, отвечая, как утверждают в Кремле, на атаки украинской армии по гражданской инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом не раз подчеркивал, что российские удары не нацелены на жилые дома и социальные учреждения.
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украина, владимир зеленский, рада, военное положение, мобилизация на украине, всу, россия, сергей лавров, дмитрий песков
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, военное положение, мобилизация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
"Новый шаг к узурпации власти". Политолог раскрыл план Зеленского
Политолог Батурин: Зеленский продлил военное положение для отказа проведения выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский станет на шаг ближе к узурпации власти за счет продления сроков военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, заявил агентству РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Согласно данным телеканала "Общественное", во вторник Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней.
"Киевский режим во главе с Зеленским пошел на новый шаг узурпации власти. Продлением военного положения и мобилизации Зеленский обеспечит себе дополнительный нелегитимный срок пребывания у власти и получит основания для отказа от проведения президентских выборов", - считает Батурин.
По словам политолога, удар в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы послужил для Зеленского поводом для подачи проектов.
Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на территории Украины в феврале 2022 года. С тех пор они продлевались каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила срок действия военного положения с 8 февраля по 9 мая.
Согласно данным Минобороны России, 3 апреля по месту проведения совещания в Сумах были выпущены две ракеты "Искандер-М". В результате удара, как утверждается, были ликвидированы более 60 бойцов ВСУ. Также в Минобороны заявили, что украинские власти продолжают размещать военные объекты и мероприятия в населённых пунктах, фактически используя мирное население в качестве щита.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" подчеркнул, что Москва располагает доказательствами, подтверждающими ликвидацию военного командования Украины и их западных союзников в Сумах. Российская сторона регулярно наносит удары по объектам, связанным с управлением и снабжением ВСУ, отвечая, как утверждают в Кремле, на атаки украинской армии по гражданской инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом не раз подчеркивал, что российские удары не нацелены на жилые дома и социальные учреждения.
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации