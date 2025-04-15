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"Новый шаг к узурпации власти". Политолог раскрыл план Зеленского

"Новый шаг к узурпации власти". Политолог раскрыл план Зеленского - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Новый шаг к узурпации власти". Политолог раскрыл план Зеленского

Владимир Зеленский станет на шаг ближе к узурпации власти за счет продления сроков военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, заявил агентству РИА... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T13:39+0300

2025-04-15T13:39+0300

2025-04-15T14:29+0300

политика

украина

владимир зеленский

рада

военное положение

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский станет на шаг ближе к узурпации власти за счет продления сроков военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, заявил агентству РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Согласно данным телеканала "Общественное", во вторник Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней."Киевский режим во главе с Зеленским пошел на новый шаг узурпации власти. Продлением военного положения и мобилизации Зеленский обеспечит себе дополнительный нелегитимный срок пребывания у власти и получит основания для отказа от проведения президентских выборов", - считает Батурин. По словам политолога, удар в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы послужил для Зеленского поводом для подачи проектов.Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на территории Украины в феврале 2022 года. С тех пор они продлевались каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила срок действия военного положения с 8 февраля по 9 мая.Согласно данным Минобороны России, 3 апреля по месту проведения совещания в Сумах были выпущены две ракеты "Искандер-М". В результате удара, как утверждается, были ликвидированы более 60 бойцов ВСУ. Также в Минобороны заявили, что украинские власти продолжают размещать военные объекты и мероприятия в населённых пунктах, фактически используя мирное население в качестве щита.В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" подчеркнул, что Москва располагает доказательствами, подтверждающими ликвидацию военного командования Украины и их западных союзников в Сумах. Российская сторона регулярно наносит удары по объектам, связанным с управлением и снабжением ВСУ, отвечая, как утверждают в Кремле, на атаки украинской армии по гражданской инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом не раз подчеркивал, что российские удары не нацелены на жилые дома и социальные учреждения.

https://1prime.ru/20250415/ukraina-856697674.html

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украина, владимир зеленский, рада, военное положение, мобилизация на украине, всу, россия, сергей лавров, дмитрий песков