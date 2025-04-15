https://1prime.ru/20250415/zelenskiy-856704167.html

В Раде объяснили использование Зеленским CBS для критики Белого дома

В Раде объяснили использование Зеленским CBS для критики Белого дома - 15.04.2025, ПРАЙМ

В Раде объяснили использование Зеленским CBS для критики Белого дома

Владимир Зеленский для критики администрации США намеренно выбрал телеканал CBS, с которым президент Дональд Трамп находится в состоянии конфликта, чтобы... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T15:23+0300

2025-04-15T15:23+0300

2025-04-15T15:23+0300

политика

владимир зеленский

cbs

украина

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский для критики администрации США намеренно выбрал телеканал CBS, с которым президент Дональд Трамп находится в состоянии конфликта, чтобы спровоцировать отказ Белого дома от прямого диалога с Киевом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. После выхода интервью с Зеленским Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на CBS и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную версию. "Используя рупор глобалистов CBS, с которым Трамп судится за распространение фейков, Зеленский атаковал американские власти на их территории. И логика этих действий очень проста: вызвать эмоциональную реакцию и отказ от прямого общения с ними со стороны команды Белого дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, Зеленский уже добился цели общаться с Россией через посредников "путем постоянных оскорблений". Теперь, как считает депутат, на очереди США. "Зеленский хочет, чтобы Трамп говорил с ними через (президента Франции Эммануэля) Макрона или (британского премьера Кира) Стармера", - подытожил Дубинский.

https://1prime.ru/20250414/tramp-856650762.html

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владимир зеленский, cbs, украина