Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250415/zhile-856712446.html
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье - 15.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье
Темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:56+0300
2025-04-15T20:03+0300
экономика
эльвира набиуллина
жилье
рост цен
замедление
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/72/842687217_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c7b92513d78a2c0d5b43e9417758f70b.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни."Мы уже видим, что, кстати, темп роста цен на жилье замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуации разные в регионах", - сказала она.Также глава ЦБ отметила, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счет рискованных кредитов."Поэтому у нас вводится и показатель долговой нагрузки на гражданина - сколько в зависимости от дохода он направляет на обслуживание кредита - и требования к первоначальному взносу, они очень важны. Кстати, они у нас гораздо либеральнее, чем во многих странах", - отметила она.
https://1prime.ru/20250409/tsb-856509733.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/72/842687217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa3b12b06f45a9d900441df795592917.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина, жилье, рост цен, замедление
Экономика, Эльвира Набиуллина, жилье, рост цен, замедление
19:56 15.04.2025 (обновлено: 20:03 15.04.2025)
 
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье

Набиуллина: в ряде регионов замедлился темп роста цен на жилье

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни.
"Мы уже видим, что, кстати, темп роста цен на жилье замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуации разные в регионах", - сказала она.
Также глава ЦБ отметила, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счет рискованных кредитов.
"Поэтому у нас вводится и показатель долговой нагрузки на гражданина - сколько в зависимости от дохода он направляет на обслуживание кредита - и требования к первоначальному взносу, они очень важны. Кстати, они у нас гораздо либеральнее, чем во многих странах", - отметила она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Набиуллина оценила ситуацию с просрочкой по ипотеке
9 апреля, 13:38
 
ЭкономикаЭльвира Набиуллинажильерост цензамедление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала