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Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье - 15.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье
Темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:56+0300
2025-04-15T19:56+0300
2025-04-15T20:03+0300
экономика
эльвира набиуллина
жилье
рост цен
замедление
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни."Мы уже видим, что, кстати, темп роста цен на жилье замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуации разные в регионах", - сказала она.Также глава ЦБ отметила, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счет рискованных кредитов."Поэтому у нас вводится и показатель долговой нагрузки на гражданина - сколько в зависимости от дохода он направляет на обслуживание кредита - и требования к первоначальному взносу, они очень важны. Кстати, они у нас гораздо либеральнее, чем во многих странах", - отметила она.
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эльвира набиуллина, жилье, рост цен, замедление
Экономика, Эльвира Набиуллина, жилье, рост цен, замедление
Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье
Набиуллина: в ряде регионов замедлился темп роста цен на жилье
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни.
"Мы уже видим, что, кстати, темп роста цен на жилье замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуации разные в регионах", - сказала она.
Также глава ЦБ отметила, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счет рискованных кредитов.
"Поэтому у нас вводится и показатель долговой нагрузки на гражданина - сколько в зависимости от дохода он направляет на обслуживание кредита - и требования к первоначальному взносу, они очень важны. Кстати, они у нас гораздо либеральнее, чем во многих странах", - отметила она.
Набиуллина оценила ситуацию с просрочкой по ипотеке