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Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье

Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье - 15.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина сообщила о замедлении роста цен на жилье

Темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T19:56+0300

2025-04-15T19:56+0300

2025-04-15T20:03+0300

экономика

эльвира набиуллина

жилье

рост цен

замедление

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни."Мы уже видим, что, кстати, темп роста цен на жилье замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуации разные в регионах", - сказала она.Также глава ЦБ отметила, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счет рискованных кредитов."Поэтому у нас вводится и показатель долговой нагрузки на гражданина - сколько в зависимости от дохода он направляет на обслуживание кредита - и требования к первоначальному взносу, они очень важны. Кстати, они у нас гораздо либеральнее, чем во многих странах", - отметила она.

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эльвира набиуллина, жилье, рост цен, замедление