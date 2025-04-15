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В ЦБ оценили идею об изъятии жилья, приобретенного в рассрочку
В ЦБ оценили идею об изъятии жилья, приобретенного в рассрочку - 15.04.2025, ПРАЙМ
В ЦБ оценили идею об изъятии жилья, приобретенного в рассрочку
Банк России не поддерживает идею разрешить застройщикам изымать у россиян жилье, взятое в рассрочку, потому что это приведет к неконтролируемому,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T20:40+0300
2025-04-15T20:40+0300
2025-04-15T20:41+0300
недвижимость
жилье
рассрочка
изъятие
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банк России не поддерживает идею разрешить застройщикам изымать у россиян жилье, взятое в рассрочку, потому что это приведет к неконтролируемому, нерегулируемому росту закредитованности граждан, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается предложения Марата Шакирзяновича (вице-премьер РФ Хуснуллин ред.) разрешить застройщикам изымать жилье, если жилье продано в рассрочку. Мы у вас тоже это обсуждали. Но мы очень не поддерживаем это предложение, потому что это тоже приведет к неконтролируемому, нерегулируемому росту закредитованности граждан", - сказала она в ходе расширенного заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни. Набиуллина отметила, что в банках выстроена система регулирования и от показателя долговой нагрузки, и от от первоначального взноса. "А здесь будет рост задолженности через рассрочку - это тот же долг. И при этом еще у застройщиков появится право изымать квартиры, мне кажется, это неправильно. Я просила бы к этому не прибегать", - заключила глава ЦБ РФ.
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жилье, рассрочка, изъятие
Недвижимость, жилье, рассрочка, изъятие
В ЦБ оценили идею об изъятии жилья, приобретенного в рассрочку
ЦБ не поддерживает идею разрешить изымать у россиян жилье, взятое в рассрочку
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банк России не поддерживает идею разрешить застройщикам изымать у россиян жилье, взятое в рассрочку, потому что это приведет к неконтролируемому, нерегулируемому росту закредитованности граждан, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается предложения Марата Шакирзяновича (вице-премьер РФ Хуснуллин ред.) разрешить застройщикам изымать жилье, если жилье продано в рассрочку. Мы у вас тоже это обсуждали. Но мы очень не поддерживаем это предложение, потому что это тоже приведет к неконтролируемому, нерегулируемому росту закредитованности граждан", - сказала она в ходе расширенного заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни.
Набиуллина отметила, что в банках выстроена система регулирования и от показателя долговой нагрузки, и от от первоначального взноса.
Мутко призвал субсидировать покупку жилья большей площади
"А здесь будет рост задолженности через рассрочку - это тот же долг. И при этом еще у застройщиков появится право изымать квартиры, мне кажется, это неправильно. Я просила бы к этому не прибегать", - заключила глава ЦБ РФ.