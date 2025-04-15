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В Курске ввели мораторий на уплату услуг ЖКХ для жителей атакованных домов
В Курске ввели мораторий на уплату услуг ЖКХ для жителей атакованных домов - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Курске ввели мораторий на уплату услуг ЖКХ для жителей атакованных домов
Мораторий на уплату жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов в атакованные украинскими БПЛА дома вводят в Курске, сообщил врио губернатора Курской... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T15:16+0300
2025-04-15T15:16+0300
2025-04-15T15:16+0300
общество
александр хинштейн
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КУРСК, 15 апр - ПРАЙМ. Мораторий на уплату жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов в атакованные украинскими БПЛА дома вводят в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников. "На время отселения людей, начиная с 1 апреля, вводим мораторий за уплату всех жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. От добавил, что ремонт будет идти как в общедомовых помещениях, так и в квартирах. Кроме того, он отметил, что в домах, где будет безопасно, разрешат взять свои вещи. "Вечером на смену сотрудникам полиции для охраны домов заступят добровольцы "Барс-Курск". Обеспечим доступ людей в дома там, где это будет безопасно, чтобы можно было забрать вещи и документы", - добавил врио губернатора. Официальный представитель СК РФ отметила, что при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры, по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
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общество , александр хинштейн, ск рф
Общество , Александр Хинштейн, СК РФ
В Курске ввели мораторий на уплату услуг ЖКХ для жителей атакованных домов
Мораторий на уплату ЖКХ ввели для жителей атакованных ВСУ домов в Курске
КУРСК, 15 апр - ПРАЙМ. Мораторий на уплату жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов в атакованные украинскими БПЛА дома вводят в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников.
"На время отселения людей, начиная с 1 апреля, вводим мораторий за уплату всех жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
От добавил, что ремонт будет идти как в общедомовых помещениях, так и в квартирах. Кроме того, он отметил, что в домах, где будет безопасно, разрешат взять свои вещи.
"Вечером на смену сотрудникам полиции для охраны домов заступят добровольцы "Барс-Курск". Обеспечим доступ людей в дома там, где это будет безопасно, чтобы можно было забрать вещи и документы", - добавил врио губернатора.
Официальный представитель СК РФ отметила, что при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры, по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники