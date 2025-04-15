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Цена на золото умеренно растет
Цена на золото умеренно растет - 15.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото умеренно растет
Стоимость золота во вторник утром умеренно растет, следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T08:54+0300
2025-04-15T08:54+0300
2025-04-15T08:54+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром умеренно растет, следует из данных торгов. По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 12,59 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, до 3 238,89 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,2% - до 32,233 доллара за унцию. "Девальвация юаня, макроэкономическая нестабильность и рост заявлений относительно вопроса дедолларизации являются традиционными и сильными факторами спроса на золото в Китае", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Global X ETFs в Сиднее Джастин Лин (Justin Lin). "Дальнейшее ралли, возможно, потребует "мягкой" политики со стороны Федеральной резервной системы США или более заметных признаков существенного замедления экономики страны", - добавил аналитик.
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рынки, торги
Цена на золото умеренно растет
Стоимость золота во вторник утром умеренно растет
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром умеренно растет, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 12,59 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, до 3 238,89 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,2% - до 32,233 доллара за унцию.
"Девальвация юаня, макроэкономическая нестабильность и рост заявлений относительно вопроса дедолларизации являются традиционными и сильными факторами спроса на золото в Китае", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Global X ETFs в Сиднее Джастин Лин (Justin Lin).
"Дальнейшее ралли, возможно, потребует "мягкой" политики со стороны Федеральной резервной системы США или более заметных признаков существенного замедления экономики страны", - добавил аналитик.
Золото дешевеет после сильного роста стоимости на прошлой неделе