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Цены на золото демонстрируют умеренный рост

Цены на золото демонстрируют умеренный рост - 15.04.2025, ПРАЙМ

Цены на золото демонстрируют умеренный рост

Стоимость золота умеренно растет во вторник вечером, следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T18:23+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет во вторник вечером, следует из данных торгов. По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 235,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 32,085 доллара за унцию. Стоимость золота вернулась к росту после небольшого снижения в понедельник. С начала месяца драгоценный металл подорожал почти на 3%, с начала года - на 22,5%. Инвесторы продолжают внимательно следить за возможными новостями, связанными с "взаимными" импортными пошлинами, о которых ранее в апреле объявил президент США Дональд Трамп. Опасения начала мировой торговой войны поддерживают спрос на такой надежный актив, как золото. В среду будет опубликована статистика о промышленном производстве в США, объем которого в марте, согласно ожиданиям, снизился на 0,2% к февралю. Статистика может отразиться на динамике доллара, что, в свою очередь, окажет влияние на котировки золота.

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торги, золото, цены