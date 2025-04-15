https://1prime.ru/20250415/zoloto-856710154.html
Цены на золото демонстрируют умеренный рост
Цены на золото демонстрируют умеренный рост - 15.04.2025, ПРАЙМ
Цены на золото демонстрируют умеренный рост
Стоимость золота умеренно растет во вторник вечером, следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T18:23+0300
2025-04-15T18:23+0300
2025-04-15T18:23+0300
экономика
торги
золото
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет во вторник вечером, следует из данных торгов. По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 235,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 32,085 доллара за унцию. Стоимость золота вернулась к росту после небольшого снижения в понедельник. С начала месяца драгоценный металл подорожал почти на 3%, с начала года - на 22,5%. Инвесторы продолжают внимательно следить за возможными новостями, связанными с "взаимными" импортными пошлинами, о которых ранее в апреле объявил президент США Дональд Трамп. Опасения начала мировой торговой войны поддерживают спрос на такой надежный актив, как золото. В среду будет опубликована статистика о промышленном производстве в США, объем которого в марте, согласно ожиданиям, снизился на 0,2% к февралю. Статистика может отразиться на динамике доллара, что, в свою очередь, окажет влияние на котировки золота.
https://1prime.ru/20250414/kontrabanda-856668453.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
Цены на золото демонстрируют умеренный рост
Данные торгов: цены на золото умеренно растут
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет во вторник вечером, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 235,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 32,085 доллара за унцию.
Стоимость золота вернулась к росту после небольшого снижения в понедельник. С начала месяца драгоценный металл подорожал почти на 3%, с начала года - на 22,5%.
Инвесторы продолжают внимательно следить за возможными новостями, связанными с "взаимными" импортными пошлинами, о которых ранее в апреле объявил президент США Дональд Трамп. Опасения начала мировой торговой войны поддерживают спрос на такой надежный актив, как золото.
В Шереметьево задержали контрабандиста с золотой цепью в 2 килограмма
В среду будет опубликована статистика о промышленном производстве в США, объем которого в марте, согласно ожиданиям, снизился на 0,2% к февралю. Статистика может отразиться на динамике доллара, что, в свою очередь, окажет влияние на котировки золота.