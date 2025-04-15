Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото демонстрируют умеренный рост - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250415/zoloto-856710154.html
Цены на золото демонстрируют умеренный рост
Цены на золото демонстрируют умеренный рост - 15.04.2025, ПРАЙМ
Цены на золото демонстрируют умеренный рост
Стоимость золота умеренно растет во вторник вечером, следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T18:23+0300
2025-04-15T18:23+0300
экономика
торги
золото
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет во вторник вечером, следует из данных торгов. По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 235,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 32,085 доллара за унцию. Стоимость золота вернулась к росту после небольшого снижения в понедельник. С начала месяца драгоценный металл подорожал почти на 3%, с начала года - на 22,5%. Инвесторы продолжают внимательно следить за возможными новостями, связанными с "взаимными" импортными пошлинами, о которых ранее в апреле объявил президент США Дональд Трамп. Опасения начала мировой торговой войны поддерживают спрос на такой надежный актив, как золото. В среду будет опубликована статистика о промышленном производстве в США, объем которого в марте, согласно ожиданиям, снизился на 0,2% к февралю. Статистика может отразиться на динамике доллара, что, в свою очередь, окажет влияние на котировки золота.
https://1prime.ru/20250414/kontrabanda-856668453.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
18:23 15.04.2025
 
Цены на золото демонстрируют умеренный рост

Данные торгов: цены на золото умеренно растут

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет во вторник вечером, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 235,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 32,085 доллара за унцию.
Стоимость золота вернулась к росту после небольшого снижения в понедельник. С начала месяца драгоценный металл подорожал почти на 3%, с начала года - на 22,5%.
Инвесторы продолжают внимательно следить за возможными новостями, связанными с "взаимными" импортными пошлинами, о которых ранее в апреле объявил президент США Дональд Трамп. Опасения начала мировой торговой войны поддерживают спрос на такой надежный актив, как золото.
Металлическая цепь желтого цвета весом 2 кг - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
В Шереметьево задержали контрабандиста с золотой цепью в 2 килограмма
Вчера, 16:46
В среду будет опубликована статистика о промышленном производстве в США, объем которого в марте, согласно ожиданиям, снизился на 0,2% к февралю. Статистика может отразиться на динамике доллара, что, в свою очередь, окажет влияние на котировки золота.
 
ЭкономикаТоргизолотоцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала