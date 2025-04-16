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Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза
Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза - 16.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза
Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:38+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за 1 квартал 2025 года Россия экспортировала в Китай почти 700 тонн виноградного вина на сумму около 1 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,2 раза в натуральном выражении и в 4,3 раза в стоимостном", - говорится в сообщении. По данным "Агроэкспорта", за три месяца Россия поставила на зарубежные рынки около тысячи тонн вина. Основными странами-импортерами в натуральном выражении стали Китай (с долей в 72%) и Турция (18%), уточнили в центре.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Агроэкспорт, Минсельхоз
Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза
"Агроэкспорт": экспорт российского вина в Китай в I квартале вырос в 3,2 раза
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за 1 квартал 2025 года Россия экспортировала в Китай почти 700 тонн виноградного вина на сумму около 1 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,2 раза в натуральном выражении и в 4,3 раза в стоимостном", - говорится в сообщении.
По данным "Агроэкспорта", за три месяца Россия поставила на зарубежные рынки около тысячи тонн вина. Основными странами-импортерами в натуральном выражении стали Китай (с долей в 72%) и Турция (18%), уточнили в центре.
Экспорт вина в мире снизился до минимума с 2010 года