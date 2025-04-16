Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/agroeksport-856726702.html
Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза
Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза - 16.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза
Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:38+0300
2025-04-16T10:38+0300
экономика
бизнес
россия
китай
москва
агроэкспорт
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/75690/43/756904308_0:380:2207:1621_1920x0_80_0_0_337f344d7b6940981d05bc900a23d5bd.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за 1 квартал 2025 года Россия экспортировала в Китай почти 700 тонн виноградного вина на сумму около 1 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,2 раза в натуральном выражении и в 4,3 раза в стоимостном", - говорится в сообщении. По данным "Агроэкспорта", за три месяца Россия поставила на зарубежные рынки около тысячи тонн вина. Основными странами-импортерами в натуральном выражении стали Китай (с долей в 72%) и Турция (18%), уточнили в центре.
https://1prime.ru/20250415/vino-856716435.html
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75690/43/756904308_0:173:2207:1828_1920x0_80_0_0_741927e2a27a4307d1118bd65d333ff9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, москва, агроэкспорт, минсельхоз
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Агроэкспорт, Минсельхоз
10:38 16.04.2025
 
Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза

"Агроэкспорт": экспорт российского вина в Китай в I квартале вырос в 3,2 раза

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПродажа вина в Москве
Продажа вина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за 1 квартал 2025 года Россия экспортировала в Китай почти 700 тонн виноградного вина на сумму около 1 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,2 раза в натуральном выражении и в 4,3 раза в стоимостном", - говорится в сообщении.
По данным "Агроэкспорта", за три месяца Россия поставила на зарубежные рынки около тысячи тонн вина. Основными странами-импортерами в натуральном выражении стали Китай (с долей в 72%) и Турция (18%), уточнили в центре.
%Вино - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Экспорт вина в мире снизился до минимума с 2010 года
Вчера, 23:40
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙМОСКВААгроэкспортМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала