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Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза

Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза - 16.04.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза

Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T10:38+0300

2025-04-16T10:38+0300

2025-04-16T10:38+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта российского вина в Китай в первом квартале 2025 года составил почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше в натуральном выражении чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за 1 квартал 2025 года Россия экспортировала в Китай почти 700 тонн виноградного вина на сумму около 1 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,2 раза в натуральном выражении и в 4,3 раза в стоимостном", - говорится в сообщении. По данным "Агроэкспорта", за три месяца Россия поставила на зарубежные рынки около тысячи тонн вина. Основными странами-импортерами в натуральном выражении стали Китай (с долей в 72%) и Турция (18%), уточнили в центре.

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китай

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бизнес, россия, китай, москва, агроэкспорт, минсельхоз