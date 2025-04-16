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ЦБ РФ раскрыл данные о деловой активности в России
ЦБ РФ раскрыл данные о деловой активности в России - 16.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ раскрыл данные о деловой активности в России
Рост деловой активности в России в апреле продолжился, индикатор бизнес-климата (ИБК) повысился до 4,8 пункта с 4,7 месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T18:38+0300
2025-04-16T18:38+0300
2025-04-16T18:38+0300
экономика
деловая активность
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рост деловой активности в России в апреле продолжился, индикатор бизнес-климата (ИБК) повысился до 4,8 пункта с 4,7 месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий". "Рост деловой активности в апреле продолжился теми же темпами, что и в марте. ИБК составил 4,8 пункта (месяцем ранее – 4,7 пункта), что соответствует среднему уровню последних двух кварталов"- говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий" за апрель 2025 года. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата были более сдержанными, чем в марте, это было характерно для большинства видов деятельности. Также указывается, что наиболее заметно оценки снижались в торговле автотранспортными средствами и обрабатывающих производствах. Несколько лучше, чем в марте, ситуацию характеризовали предприятия транспортировки и хранения, розничной торговли и сферы услуг. "Краткосрочные ожидания компаний улучшались третий месяц подряд и вернулись к уровню июня 2024 года. Повышение оптимизма по сравнению с мартом наблюдалось практически во всех видах экономической деятельности, заметнее всего – в торговле, а также в транспортировке и хранении. Наиболее позитивными остаются ожидания в розничной торговле, а также в сельском хозяйстве, несмотря на чуть более сдержанные оценки в этой отрасли по сравнению с мартом", - подчеркивает регулятор. В материалах указывается, что в разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микро) позитивное влияние на динамику сводного ИБК в апреле оказывало заметное улучшение в части малых и микропредприятий. При этом по крупным и средним компаниям рост деловой активности был более умеренный, чем в марте, отмечает ЦБ.
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деловая активность
Экономика, деловая активность
ЦБ РФ раскрыл данные о деловой активности в России
ЦБ РФ: в России в апреле продолжился рост деловой активности
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рост деловой активности в России в апреле продолжился, индикатор бизнес-климата (ИБК) повысился до 4,8 пункта с 4,7 месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий".
"Рост деловой активности в апреле продолжился теми же темпами, что и в марте. ИБК составил 4,8 пункта (месяцем ранее – 4,7 пункта), что соответствует среднему уровню последних двух кварталов"- говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий" за апрель 2025 года.
Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата были более сдержанными, чем в марте, это было характерно для большинства видов деятельности.
Также указывается, что наиболее заметно оценки снижались в торговле автотранспортными средствами и обрабатывающих производствах. Несколько лучше, чем в марте, ситуацию характеризовали предприятия транспортировки и хранения, розничной торговли и сферы услуг.
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг
"Краткосрочные ожидания компаний улучшались третий месяц подряд и вернулись к уровню июня 2024 года. Повышение оптимизма по сравнению с мартом наблюдалось практически во всех видах экономической деятельности, заметнее всего – в торговле, а также в транспортировке и хранении. Наиболее позитивными остаются ожидания в розничной торговле, а также в сельском хозяйстве, несмотря на чуть более сдержанные оценки в этой отрасли по сравнению с мартом", - подчеркивает регулятор.
В материалах указывается, что в разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микро) позитивное влияние на динамику сводного ИБК в апреле оказывало заметное улучшение в части малых и микропредприятий. При этом по крупным и средним компаниям рост деловой активности был более умеренный, чем в марте, отмечает ЦБ.