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ЦБ РФ раскрыл данные о деловой активности в России

ЦБ РФ раскрыл данные о деловой активности в России - 16.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ раскрыл данные о деловой активности в России

Рост деловой активности в России в апреле продолжился, индикатор бизнес-климата (ИБК) повысился до 4,8 пункта с 4,7 месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T18:38+0300

2025-04-16T18:38+0300

2025-04-16T18:38+0300

экономика

деловая активность

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рост деловой активности в России в апреле продолжился, индикатор бизнес-климата (ИБК) повысился до 4,8 пункта с 4,7 месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий". "Рост деловой активности в апреле продолжился теми же темпами, что и в марте. ИБК составил 4,8 пункта (месяцем ранее – 4,7 пункта), что соответствует среднему уровню последних двух кварталов"- говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий" за апрель 2025 года. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата были более сдержанными, чем в марте, это было характерно для большинства видов деятельности. Также указывается, что наиболее заметно оценки снижались в торговле автотранспортными средствами и обрабатывающих производствах. Несколько лучше, чем в марте, ситуацию характеризовали предприятия транспортировки и хранения, розничной торговли и сферы услуг. "Краткосрочные ожидания компаний улучшались третий месяц подряд и вернулись к уровню июня 2024 года. Повышение оптимизма по сравнению с мартом наблюдалось практически во всех видах экономической деятельности, заметнее всего – в торговле, а также в транспортировке и хранении. Наиболее позитивными остаются ожидания в розничной торговле, а также в сельском хозяйстве, несмотря на чуть более сдержанные оценки в этой отрасли по сравнению с мартом", - подчеркивает регулятор. В материалах указывается, что в разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микро) позитивное влияние на динамику сводного ИБК в апреле оказывало заметное улучшение в части малых и микропредприятий. При этом по крупным и средним компаниям рост деловой активности был более умеренный, чем в марте, отмечает ЦБ.

https://1prime.ru/20250403/indeks-856337710.html

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деловая активность