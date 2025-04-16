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"Около $5 млрд". РФ предложила США обменять замороженные активы, пишут СМИ

"Около $5 млрд". РФ предложила США обменять замороженные активы, пишут СМИ - 16.04.2025, ПРАЙМ

"Около $5 млрд". РФ предложила США обменять замороженные активы, пишут СМИ

В ходе продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами Россия предложила продать ей гражданские самолеты Boeing в обмен на замороженные активы, сообщило... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:56+0300

2025-04-16T15:56+0300

2025-04-16T15:56+0300

экономика

россия

замороженные российские активы

boeing

сми

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В ходе продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами Россия предложила продать ей гражданские самолеты Boeing в обмен на замороженные активы, сообщило информагентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.По данным источников, предлагаемый российской стороной обмен не является условием для достижения договоренности по перемирию на Украине, но это - одно из предложений, с которым, как рассчитывает Россия, согласятся Соединенные Штаты по окончанию боевых действий в рамках постепенного ослабления санкций, введенных против РФ западными странами. Предложение России подразумевает продажу и новых лайнеров, и деталей для уже переданных самолетов, а также их техническое обслуживание.Российские переговорщики прекрасно понимают, что никакой обмен абсолютно невозможен, пока на Украине идут интенсивные боевые действия, отметил источник Bloomberg.Согласно комментарию, который дал агентству глава Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, до прекращения огня на Украине какие-либо экономические соглашения с Российской Федерацией категорически исключены.В общей сложности активы Российской Федерации, замороженные в Соединенных Штатах, оцениваются в сумму около $5 млрд, на которые можно приобрести десятки самолетов Boeing.Корпорация Boeing прекратила сотрудничать с Российской Федерацией с началом СВО.

https://1prime.ru/20250414/transh-856677786.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, замороженные российские активы, boeing, сми