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"Около $5 млрд". РФ предложила США обменять замороженные активы, пишут СМИ
"Около $5 млрд". РФ предложила США обменять замороженные активы, пишут СМИ - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Около $5 млрд". РФ предложила США обменять замороженные активы, пишут СМИ
В ходе продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами Россия предложила продать ей гражданские самолеты Boeing в обмен на замороженные активы, сообщило... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:56+0300
2025-04-16T15:56+0300
2025-04-16T15:56+0300
экономика
россия
замороженные российские активы
boeing
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В ходе продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами Россия предложила продать ей гражданские самолеты Boeing в обмен на замороженные активы, сообщило информагентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.По данным источников, предлагаемый российской стороной обмен не является условием для достижения договоренности по перемирию на Украине, но это - одно из предложений, с которым, как рассчитывает Россия, согласятся Соединенные Штаты по окончанию боевых действий в рамках постепенного ослабления санкций, введенных против РФ западными странами. Предложение России подразумевает продажу и новых лайнеров, и деталей для уже переданных самолетов, а также их техническое обслуживание.Российские переговорщики прекрасно понимают, что никакой обмен абсолютно невозможен, пока на Украине идут интенсивные боевые действия, отметил источник Bloomberg.Согласно комментарию, который дал агентству глава Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, до прекращения огня на Украине какие-либо экономические соглашения с Российской Федерацией категорически исключены.В общей сложности активы Российской Федерации, замороженные в Соединенных Штатах, оцениваются в сумму около $5 млрд, на которые можно приобрести десятки самолетов Boeing.Корпорация Boeing прекратила сотрудничать с Российской Федерацией с началом СВО.
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россия, замороженные российские активы, boeing, сми
Экономика, РОССИЯ, замороженные российские активы, Boeing, СМИ
"Около $5 млрд". РФ предложила США обменять замороженные активы, пишут СМИ
Bloomberg: Россия предложила США обменять самолеты Boeing на замороженные активы
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
В ходе продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами Россия предложила продать ей гражданские самолеты Boeing в обмен на замороженные активы, сообщило информагентство Bloomberg
, ссылаясь на информированные источники.
По данным источников, предлагаемый российской стороной обмен не является условием для достижения договоренности по перемирию на Украине, но это - одно из предложений, с которым, как рассчитывает Россия, согласятся Соединенные Штаты по окончанию боевых действий в рамках постепенного ослабления санкций, введенных против РФ западными странами. Предложение России подразумевает продажу и новых лайнеров, и деталей для уже переданных самолетов, а также их техническое обслуживание.
Российские переговорщики прекрасно понимают, что никакой обмен абсолютно невозможен, пока на Украине идут интенсивные боевые действия, отметил источник Bloomberg.
Согласно комментарию, который дал агентству глава Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, до прекращения огня на Украине какие-либо экономические соглашения с Российской Федерацией категорически исключены.
Британия выделила Украине второй транш, обеспеченный российскими активами
В общей сложности активы Российской Федерации, замороженные в Соединенных Штатах, оцениваются в сумму около $5 млрд, на которые можно приобрести десятки самолетов Boeing.
Корпорация Boeing прекратила сотрудничать с Российской Федерацией с началом СВО.