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Акции крупнейших автопроизводителей Индии выросли на 8% - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Акции крупнейших автопроизводителей Индии выросли на 8%
Акции крупнейших автопроизводителей Индии выросли на 8% - 16.04.2025, ПРАЙМ
Акции крупнейших автопроизводителей Индии выросли на 8%
Акции крупнейших автопроизводителей Индии выросли по итогам торгов во вторник на 8% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который предположил, что... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T06:50+0300
2025-04-16T06:50+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
индия
дональд трамп
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – ПРАЙМ. Акции крупнейших автопроизводителей Индии выросли по итогам торгов во вторник на 8% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который предположил, что может временно освободить автомобильную промышленность от пошлин, которые он ранее ввел в этом секторе, чтобы дать автопроизводителям время скорректировать свои цепочки поставок. По результатам торгов во вторник акции автомобилестроительной компании Tata Motors, производителей автомобильных компонентов Samvardhana Motherson и Sona BLW выросли на 8%. Также в ходе торгов акции компаний по производству шин, в частности акции CEAT, Apollo Tyres, Balkrishna Industries и JK Tyres & Industries выросли на 1–5 %. Администрация Трампа в прошлом месяце объявила о введении 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и некоторых комплектующих. Новые пошлины будут применяться с 3 апреля 2025 года на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков, а на такие компоненты, как двигатели, трансмиссии и электрика - не позднее 3 мая 2025 года. "Новый комментарий президента США обнадеживает, поскольку он осознает последствия поспешно введенного тарифа. Помимо влияния на наши доходы, это привело бы к резкому росту цен на автомобили в США и создало бы другие инфляционные проблемы", — заявил топ-менеджер одного из автопроизводителей Индии изданию New Indian Express. Доля Индии в экспорте автокомпонентов в США составляет 28%. Из них детали силовых агрегатов составляют 40%, части трансмиссии – 29%, двигатели – 13% и электрика – 2%.
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бизнес, мировая экономика, сша, индия, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп
06:50 16.04.2025
 
Акции крупнейших автопроизводителей Индии выросли на 8%

Акции крупнейших автопроизводителей Индии выросли на 8% на фоне заявлений Трампа

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – ПРАЙМ. Акции крупнейших автопроизводителей Индии выросли по итогам торгов во вторник на 8% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который предположил, что может временно освободить автомобильную промышленность от пошлин, которые он ранее ввел в этом секторе, чтобы дать автопроизводителям время скорректировать свои цепочки поставок.
По результатам торгов во вторник акции автомобилестроительной компании Tata Motors, производителей автомобильных компонентов Samvardhana Motherson и Sona BLW выросли на 8%. Также в ходе торгов акции компаний по производству шин, в частности акции CEAT, Apollo Tyres, Balkrishna Industries и JK Tyres & Industries выросли на 1–5 %.
Администрация Трампа в прошлом месяце объявила о введении 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и некоторых комплектующих. Новые пошлины будут применяться с 3 апреля 2025 года на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков, а на такие компоненты, как двигатели, трансмиссии и электрика - не позднее 3 мая 2025 года.
"Новый комментарий президента США обнадеживает, поскольку он осознает последствия поспешно введенного тарифа. Помимо влияния на наши доходы, это привело бы к резкому росту цен на автомобили в США и создало бы другие инфляционные проблемы", — заявил топ-менеджер одного из автопроизводителей Индии изданию New Indian Express.
Доля Индии в экспорте автокомпонентов в США составляет 28%. Из них детали силовых агрегатов составляют 40%, части трансмиссии – 29%, двигатели – 13% и электрика – 2%.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАИНДИЯДональд Трамп
 
 
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