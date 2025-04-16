https://1prime.ru/20250416/aktsii-856751313.html

Российский рынок акций завершил торги в плюсе

Российский рынок акций завершил торги в плюсе - 16.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги в плюсе

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,01%, следует из данных Московской биржи. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T18:59+0300

2025-04-16T18:59+0300

2025-04-16T19:00+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,01%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,01%, до 2861,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,58%, до 1169,22 пункта, долларовый РТС - на 1,65%, до 1091,59 пункта.

https://1prime.ru/20250415/aktsii-856710870.html

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мосбиржа, российский рынок акций