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Альфа-банк примет участие в пилоте по открытию счетов по видеосвязи - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/alfa-bank-856747155.html
Альфа-банк примет участие в пилоте по открытию счетов по видеосвязи
Альфа-банк примет участие в пилоте по открытию счетов по видеосвязи - 16.04.2025, ПРАЙМ
Альфа-банк примет участие в пилоте по открытию счетов по видеосвязи
Альфа-банк намерен принять участие в пилоте по открытию счетов клиентам с проведением удаленной идентификации по видеосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:21+0300
2025-04-16T17:21+0300
экономика
альфа-банк
пилот
открытие счетов
видеосвязь
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк намерен принять участие в пилоте по открытию счетов клиентам с проведением удаленной идентификации по видеосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Президент России Владимир Путин ранее в апреле подписал закон, позволяющий банкам РФ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета (вклада). Документ предоставляет возможность Банку России установить ЭПР, позволяющий кредитным организациям проводить идентификацию удаленно, то есть без личного присутствия клиента или его представителя. При этом нормативный акт ЦБ об установлении такого режима и его программы должен быть согласован с Росфинмониторингом, ФСБ, Минцифры и Минфином. "Альфа-банк - первый банк, который внедрил возможность открытия счетов для бизнеса полностью дистанционно через единую биометрическую систему. Мы очень заинтересованы в расширении инструментов удаленной идентификации и намерены принять участие в пилоте по открытию счетов клиентам с проведением удаленной идентификации по видеосвязи", - прокомментировал директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин. По словам Осина, сроки пилота, указанные в первом драфте ЭПР, составляют 3 года, а срок старта пилотирования будет зависеть от сроков предоставления итоговой формы программы и деталей регулирования, он рассчитывает, что в 2026 году пилот будет запущен. Также он отметил, что Альфа-банк заинтересован в запуске пилота во всех бизнес линиях B2B и B2C. "После согласования программы и определения критериев будет сформировано более точное представление о целевой аудитории", - подытожил он.
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альфа-банк, пилот, открытие счетов, видеосвязь
Экономика, Альфа-банк, пилот, открытие счетов, Видеосвязь
17:21 16.04.2025
 
Альфа-банк примет участие в пилоте по открытию счетов по видеосвязи

Альфа-банк намерен участвовать в пилоте по открытию счетов по видеосвязи

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска офиса "Альфа-банка"
Вывеска офиса Альфа-банка - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк намерен принять участие в пилоте по открытию счетов клиентам с проведением удаленной идентификации по видеосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Президент России Владимир Путин ранее в апреле подписал закон, позволяющий банкам РФ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета (вклада). Документ предоставляет возможность Банку России установить ЭПР, позволяющий кредитным организациям проводить идентификацию удаленно, то есть без личного присутствия клиента или его представителя. При этом нормативный акт ЦБ об установлении такого режима и его программы должен быть согласован с Росфинмониторингом, ФСБ, Минцифры и Минфином.
"Альфа-банк - первый банк, который внедрил возможность открытия счетов для бизнеса полностью дистанционно через единую биометрическую систему. Мы очень заинтересованы в расширении инструментов удаленной идентификации и намерены принять участие в пилоте по открытию счетов клиентам с проведением удаленной идентификации по видеосвязи", - прокомментировал директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин.
По словам Осина, сроки пилота, указанные в первом драфте ЭПР, составляют 3 года, а срок старта пилотирования будет зависеть от сроков предоставления итоговой формы программы и деталей регулирования, он рассчитывает, что в 2026 году пилот будет запущен.
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
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Также он отметил, что Альфа-банк заинтересован в запуске пилота во всех бизнес линиях B2B и B2C.
"После согласования программы и определения критериев будет сформировано более точное представление о целевой аудитории", - подытожил он.
 
ЭкономикаАльфа-банкпилототкрытие счетовВидеосвязь
 
 
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