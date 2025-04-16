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"Полностью остановилась": Трамп задумал оставить мир без алмазов
"Полностью остановилась": Трамп задумал оставить мир без алмазов - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Полностью остановилась": Трамп задумал оставить мир без алмазов
Алмазная промышленность "полностью остановилась" из-за пошлин президента США Дональда Трампа и мировой торговой войны, говорится в материале газеты Financial... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:37+0300
2025-04-16T10:37+0300
2025-04-16T10:37+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Алмазная промышленность "полностью остановилась" из-за пошлин президента США Дональда Трампа и мировой торговой войны, говорится в материале газеты Financial Times."Это дестабилизирует отрасль. Все буквально остановилось", — рассказала исполнительный директор Антверпенского алмазного центра Карен Рентмистерс.Отмечается, что поставки алмазов через Антверпен сократились до одной седьмой от обычного уровня. Трамп ввел 10-процентный импортный сбор на алмазы в США, а также возможно введение дополнительных пошлин в зависимости от страны происхождения. Это ставит алмазную промышленность в опасность, учитывая, что 90% алмазов обрабатываются в Индии, которая также стала объектом введения пошлин.Представители отрасли выразили обеспокоенность и заявили, что пошлины наносят ущерб отрасли. Некоторые компании уже переориентировали свои поставки в Дубай и Гонконг, однако сертификация алмазов в США также находится под угрозой, заключили в издании.
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сша, пошлины, алмазы
Экономика, США, пошлины, алмазы
"Полностью остановилась": Трамп задумал оставить мир без алмазов
FT: алмазная промышленность "полностью остановилась" из-за пошлин Трампа
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
Алмазная промышленность "полностью остановилась" из-за пошлин президента США Дональда Трампа и мировой торговой войны, говорится
в материале газеты Financial Times.
"Это дестабилизирует отрасль. Все буквально остановилось", — рассказала исполнительный директор Антверпенского алмазного центра Карен Рентмистерс.
Отмечается, что поставки алмазов через Антверпен сократились до одной седьмой от обычного уровня. Трамп ввел 10-процентный импортный сбор на алмазы в США, а также возможно введение дополнительных пошлин в зависимости от страны происхождения. Это ставит алмазную промышленность в опасность, учитывая, что 90% алмазов обрабатываются в Индии, которая также стала объектом введения пошлин.
Представители отрасли выразили обеспокоенность и заявили, что пошлины наносят ущерб отрасли. Некоторые компании уже переориентировали свои поставки в Дубай и Гонконг, однако сертификация алмазов в США также находится под угрозой, заключили в издании.
Трамп заявил о "рекордных" суммах дохода благодаря пошлинам