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Набсовет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 16.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250416/alrosa-856741590.html
Набсовет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Набсовет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 16.04.2025, ПРАЙМ
Набсовет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:10+0300
2025-04-16T15:11+0300
экономика
алроса
дивиденды
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании."Рекомендовать общему собранию акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО) принять следующее решение: ...Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - сказано в сообщении.
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алроса, дивиденды
Экономика, Алроса, дивиденды
15:10 16.04.2025 (обновлено: 15:11 16.04.2025)
 
Набсовет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Набсовет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО) принять следующее решение: ...Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - сказано в сообщении.
Антверпен - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Бельгия потеряла статус мирового алмазного центра, заявил глава "Алросы"
8 апреля, 14:54
 
ЭкономикаАлросадивиденды
 
 
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