https://1prime.ru/20250416/alrosa-856741728.html

Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 16.04.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:13+0300

2025-04-16T15:13+0300

2025-04-16T15:13+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО) принять следующее решение: ...Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250416/alrosa-856741590.html

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