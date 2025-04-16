https://1prime.ru/20250416/alrosa-856741728.html
Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 16.04.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:13+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО) принять следующее решение: ...Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - сказано в сообщении.
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финансы, москва, алроса
Экономика, Финансы, МОСКВА, Алроса
Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО) принять следующее решение: ...Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - сказано в сообщении.
Набсовет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды