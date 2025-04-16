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В Якутске Ан-24 сел с одним работавшим двигателем

В Якутске Ан-24 сел с одним работавшим двигателем - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Якутске Ан-24 сел с одним работавшим двигателем

Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T06:02+0300

2025-04-16T06:02+0300

2025-04-16T06:02+0300

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якутск

росавиация

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ЯКУТСК, 16 апр - ПРАЙМ. Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает пресс-служба авиакомпании. По информации авиаперевозчика, авиаинцидент произошел на рейсе Зырянка-Якутск. "Пятнадцатого апреля 2025 года при выполнении рейса № ЯП 286 по маршруту Зырянка-Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа в 14.29 (8.29 мск) самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска. "Пострадавших нет. По данному факту проверку проводит Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации", - говорится в сообщении.

якутск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, якутск, росавиация