https://1prime.ru/20250416/an-24-856720096.html
В Якутске Ан-24 сел с одним работавшим двигателем
В Якутске Ан-24 сел с одним работавшим двигателем - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Якутске Ан-24 сел с одним работавшим двигателем
Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T06:02+0300
2025-04-16T06:02+0300
2025-04-16T06:02+0300
бизнес
якутск
росавиация
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ЯКУТСК, 16 апр - ПРАЙМ. Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает пресс-служба авиакомпании.
По информации авиаперевозчика, авиаинцидент произошел на рейсе Зырянка-Якутск.
"Пятнадцатого апреля 2025 года при выполнении рейса № ЯП 286 по маршруту Зырянка-Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа в 14.29 (8.29 мск) самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска.
"Пострадавших нет. По данному факту проверку проводит Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации", - говорится в сообщении.
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бизнес, якутск, росавиация
Бизнес, Якутск, Росавиация
В Якутске Ан-24 сел с одним работавшим двигателем
Ан-24 "Полярных авиалиний" сел в Якутске с одним работавшим двигателем
ЯКУТСК, 16 апр - ПРАЙМ. Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает пресс-служба авиакомпании.
По информации авиаперевозчика, авиаинцидент произошел на рейсе Зырянка-Якутск.
"Пятнадцатого апреля 2025 года при выполнении рейса № ЯП 286 по маршруту Зырянка-Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа в 14.29 (8.29 мск) самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска.
"Пострадавших нет. По данному факту проверку проводит Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации", - говорится в сообщении.