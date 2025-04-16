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Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз инфляции на 2025 год
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз инфляции на 2025 год - 16.04.2025, ПРАЙМ
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз инфляции на 2025 год
Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,1% с 7%, прогнозы на 2026-2027 годы остались неизменными, говорится в... | 16.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,1% с 7%, прогнозы на 2026-2027 годы остались неизменными, говорится в материалах регулятора. "Инфляция: Без существенных изменений. Прогноз на 2025 год повышен до 7,1% (+0,1 п.п. к мартовскому опросу). Прогнозы на 2026-2027 годы остались неизменными. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 году", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. Прогноз на 2026 год составляет 4,8%, на 2027 год - достижение таргета в 4%. Также, согласно материалам регулятора, аналитики понизили понизили ожидания по средней ключевой ставке в 2025 и 2027 годах. Медианный прогноз на 2025 год – 20,0% годовых (-0,1 п.п.), на 2026 год – 14,3% годовых (как и в мартовском опросе). Прогноз на конец горизонта – 9,7% годовых (-0,3 п.п.). "Это по-прежнему выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков – 12,6% (-0,2 п.п.) в 2025 году, 9,1% в 2026 году и 5,4% (-0,3 п.п.) в 2027 году", - отмечается в материалах ЦБ РФ. Прогнозы роста ВВП РФ в 2025 и 2026 годах снижены на 0,1 п.п., прогноз на 2027 год оставлен без изменений: 1,6%, 1,7% и 2,0% соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста не изменилась – 1,8%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2027 году к 2021 году составит 12,5%. Прогноз уровня безработицы остался без существенных изменений. Аналитики ожидают, что в 2025 году средняя безработица останется на уровне 2,5%, вырастет до 2,8% (+0,1 п.п.) в 2026 году и до 2,9% к концу горизонта. При этом аналитики ожидают более крепкий рубль на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год – 95,2 рублей за доллар, на 2026 год – 102,4 рублей за доллар, на 2027 год – 106,7 рублей за доллар (в 2025–2027 годах рубль крепче на 0,3–3,4% по сравнению с мартовским опросом). "Цена нефти для налогообложения: Прогнозы понижены – в 2025–2027 годах среднегодовая цена российской нефти для налогообложения будет находиться на уровне 60 долларов баррель (-5 долларов за баррель к мартовскому опросу)", - сообщается в материалах регулятора.
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финансы, россия, рф, москва, банк россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, банк Россия
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,1% с 7%, прогнозы на 2026-2027 годы остались неизменными, говорится в материалах регулятора.
"Инфляция: Без существенных изменений. Прогноз на 2025 год повышен до 7,1% (+0,1 п.п. к мартовскому опросу). Прогнозы на 2026-2027 годы остались неизменными. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 году", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. Прогноз на 2026 год составляет 4,8%, на 2027 год - достижение таргета в 4%.
Также, согласно материалам регулятора, аналитики понизили понизили ожидания по средней ключевой ставке в 2025 и 2027 годах. Медианный прогноз на 2025 год – 20,0% годовых (-0,1 п.п.), на 2026 год – 14,3% годовых (как и в мартовском опросе). Прогноз на конец горизонта – 9,7% годовых (-0,3 п.п.).
"Это по-прежнему выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков – 12,6% (-0,2 п.п.) в 2025 году, 9,1% в 2026 году и 5,4% (-0,3 п.п.) в 2027 году", - отмечается в материалах ЦБ РФ.
Прогнозы роста ВВП РФ в 2025 и 2026 годах снижены на 0,1 п.п., прогноз на 2027 год оставлен без изменений: 1,6%, 1,7% и 2,0% соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста не изменилась – 1,8%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2027 году к 2021 году составит 12,5%.
Прогноз уровня безработицы остался без существенных изменений. Аналитики ожидают, что в 2025 году средняя безработица останется на уровне 2,5%, вырастет до 2,8% (+0,1 п.п.) в 2026 году и до 2,9% к концу горизонта.
При этом аналитики ожидают более крепкий рубль на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год – 95,2 рублей за доллар, на 2026 год – 102,4 рублей за доллар, на 2027 год – 106,7 рублей за доллар (в 2025–2027 годах рубль крепче на 0,3–3,4% по сравнению с мартовским опросом).
"Цена нефти для налогообложения: Прогнозы понижены – в 2025–2027 годах среднегодовая цена российской нефти для налогообложения будет находиться на уровне 60 долларов баррель (-5 долларов за баррель к мартовскому опросу)", - сообщается в материалах регулятора.
Биржи Европы снижаются на данных по инфляции в еврозоне и Великобритании