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Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области

Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области - 16.04.2025, ПРАЙМ

Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщили РИА Новости в суде. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T20:06+0300

2025-04-16T20:06+0300

2025-04-16T20:05+0300

происшествия

суд

арест

курская область

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ , на срок 2 месяца", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявили РИА Новости в правоохранительных органах, Смирнов задержан вместе с его бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым.

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суд, арест, курская область