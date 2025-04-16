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Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области
Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области - 16.04.2025, ПРАЙМ
Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщили РИА Новости в суде. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T20:06+0300
2025-04-16T20:06+0300
2025-04-16T20:05+0300
происшествия
суд
арест
курская область
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ , на срок 2 месяца", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявили РИА Новости в правоохранительных органах, Смирнов задержан вместе с его бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым.
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Происшествия, суд, арест, Курская область
Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области
Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области Смирнова
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ , на срок 2 месяца", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявили РИА Новости в правоохранительных органах, Смирнов задержан вместе с его бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым.
Задержаны экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам