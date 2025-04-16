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В России снизились продажи новых пикапов

В России снизились продажи новых пикапов - 16.04.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи новых пикапов

Продажи новых пикапов в России в январе-марте 2025 года составили порядка 5,3 тысячи автомобилей, что на 9% меньше, чем за первый квартал прошлого года,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T16:44+0300

2025-04-16T16:44+0300

2025-04-16T16:44+0300

бизнес

россия

москва

уаз

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Продажи новых пикапов в России в январе-марте 2025 года составили порядка 5,3 тысячи автомобилей, что на 9% меньше, чем за первый квартал прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "За январь–март 2025 года в нашей стране было реализовано 5 276 новых пикапов – на 9% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Несмотря на отрицательную динамику, сегмент пикапов выглядит довольно уверенно на фоне всего рынка, который за отчетный период "просел" на 25%", - говорится в сообщении. Самым популярным представителем данного сегмента в первом квартале стал китайский JAC, на долю которого пришлось 24% от общего числа продаж. В количественном выражении это составило 1 268 штук, что на 60% больше, чем годом ранее. На втором месте расположился Great Wall (805 штук), следом идут отечественные Sollers и УАЗ (690 и 681 штука соответственно), а замыкает топ-5 китайский Foton (569 штук). "В модельном рейтинге по итогам первого квартала первенствует новичок рынка – пикап JAC T9 (864 штуки). За ним следует Sollers ST6 (690 штук). В топ-5 также попали УАЗ "Пикап" (681 штука), Foton Tunland (567 штук) и Great Wall Poer (559 штук)", - уточнили в "Автостате".

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