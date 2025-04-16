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Белый дом опроверг сообщения о повышении всех тарифов на китайские товары

Белый дом опроверг сообщения о повышении всех тарифов на китайские товары - 16.04.2025, ПРАЙМ

Белый дом опроверг сообщения о повышении всех тарифов на китайские товары

Белый дом опроверг сообщения о том, что все американские тарифы на китайские товары будут повышены до 245%, объяснив, что лишь отдельные категории товаров будут | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T17:05+0300

2025-04-16T17:05+0300

2025-04-16T17:05+0300

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Белый дом опроверг сообщения о том, что все американские тарифы на китайские товары будут повышены до 245%, объяснив, что лишь отдельные категории товаров будут облагаться пошлиной, превышающей 145%. Ранее власти США пригрозили Китаю введением торговых пошлин на импорт в размере "до 245%" за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы. Из-за этого соцсетях появились сообщения, что китайские тарифы выросли до 245%. "Этот твит и другие подобные ему — ложь. Вот разбивка тарифов, которые грозят Китаю: 125-процентный взаимный тариф... 20-процентный тариф для решения кризиса фентанила... Тарифы раздела 301 (Закона о торговле 1974 года - ред.) на определенные товары, от 7,5% до 100%", - говорится в сообщении Белого дома в соцсети X. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп